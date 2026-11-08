Takhle snadné jsem to nečekala, divila se Nosková. Na Turnaji mistryň smetla náhradnici

Wimbledonská šampionka Linda Nosková vstoupila vítězně do tenisového Turnaje mistryň. Martu Kosťukovou z Ukrajiny, která se do soutěže dostala jako náhradnice za světovou jedničku Jelenu Rybakinovou, v Indian Wells porazila 6:2 a 6:4. Ve skupině 1 se Nosková utká ještě s Američankami Coco Gauffovou a Jessicou Pegulaovou.
V úvodu duelu se v ostrém slunci ani jedna z tenistek nemohla opřít o servis, takže první tři gamy získaly hráčky na returnu. Jistotu na podání jako první našla Nosková, která díky tomu odskočila na 3:1 a s přispěním dalšího brejku hladce získala úvodní sadu.
Ve druhém setu se čtyřiadvacetiletá Ukrajinka zlepšila a Nosková střídala skvělé momenty s lacinými chybami. Klíčové okamžiky zvládala česká tenistka lépe. Odvrátila oba brejkboly, kterým čelila, a sama v pátém gamu svou jedinou brejkbolovou šanci využila. Závěr utkání kontrolovala a po necelé hodině a půl proměnila první mečbol vítězným forhendem.
Po wimbledonském semifinále a osmifinále US Open Nosková zdolala Kosťukovou potřetí ze čtyř vzájemných zápasů v této sezoně.
„Takhle snadné jsem to vůbec nečekala. Martu znám, letos jsem s ní několikrát hrála a vím, jaká je to bojovnice. Ale dnes jsem to zvládla od začátku do konce, podala jsem vyrovnaný výkon,“ uvedla v rozhovoru pro CANAL+ Sport Nosková.
Původně se chystala na Rybakinovou, ale na poslední chvíli se jí soupeřka změnila. "Já jsem se to dozvěděla včera odpoledne, takže míň než dvacet čtyři hodin jsem měla na přípravu, ale bylo to tak akorát. Možná dříve, kdyby mi to řekli, bylo by to ještě lepší. Člověk se na tyhle trošku jiné podmínky musí připravit, ale mně to nedělalo tak velký problém," uvedla Nosková.
Ve dvouhře se na Turnaj mistryň z českých tenistek kvalifikovala ještě Karolína Muchová, kterou úvodní duel ve skupině proti Bělorusce Aryně Sabalenkové čeká v pondělí. Ještě dnes v noci začne deblová soutěž pro česko-americký pár Kateřina Siniaková, Taylor Townsendová.
Tenisový Turnaj mistryň v Indian Wells (tvrdý povrch, dotace 10 milionů dolarů):
Dvouhra - skupina 1:
Nosková (8-ČR) - Kosťuková (9-Ukr.) 6:2, 6:4.
Velké finále na CANAL+ Sport
WTA Tour se vrcholí, fanoušky čeká velkolepé WTA Finals pro nejlepších osm hráček sezony a vy můžete podnik s Karolínou Muchovou, Lindou Noskovou a deblistkou Kateřinou Siniakovou sledovat živě na CANAL+ Sport 2.