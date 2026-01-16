Tak vítězí královna. Siniaková potvrdila svou deblovou dominanci, má už 33. titul

Kateřina Siniaková získala na okruhu WTA 33. trofej ve čtyřhře. V Adelaide ovládla generálku na Australian Open po boku Číňanky Čang Šuaj.
Českým úspěchem skončila v Adelaide ženská čtyřhra, v níž 33. turnajové prvenství v kariéře vybojovala Kateřina Siniaková. S Číňankou Čang Šuaj porazily ve finále ukrajinsko-americký pár Ljudmyla Kičenoková, Desirae Krawczyková 6:1, 6:4.
Česká tenistka přitom během večerního finále postrádala typické australské teplo. Za tmy už teplota klesala k 17 stupňům a během závěrečného ceremoniálu rodačka z Hradce Králové přeťapávala z jedné nohy na druhou, aby se zahřála.
„Díky všem divákům, že tu s námi mrzli, bylo tu už opravdu chladno. Jinak si to tu ale tradičně užívám, začínám tu sezonu už asi počtvrté za sebou a vždycky je to tu skvělé,“ chválila pořadatele Siniaková.
A slova chvály měla i pro čínskou parťačku. „Užívám si turnaje s tebou, vždycky vytváříš na kurtu pohodovou atmosféru, ať se děje cokoli,“ culila se Češka.
Siniaková s Čang Šuaj získaly druhý společný titul, v říjnu 2024 triumfovaly v Kuang-čou. V adelaidském finále ovládly první set poté, co soupeřky ani jednou neudržely podání. Druhá sada byla vyrovnanější, ale v desáté hře si česko-čínská dvojice vypracovala mečbol a return Siniakové podávající Krawczyková nedokázala vrátit mezi čáry.
„Katko díky, že jsem s tebou mohla hrát, nastoupily jsme spolu už poněkolikáté a vždycky je to radost s někým takovým sdílet kurt,“ dodala Čang Šuaj.
Světová deblová jednička Siniaková se vítězně naladila na úvodní grandslam sezony. Bude na něm s Američankou Taylor Townsendovou obhajovat loňský titul a usilovat o celkově čtvrtou trofej z Melbourne.
Tenisový turnaj mužů a žen v Adelaide (tvrdý povrch):
Muži (dotace 700.045 dolarů)
Dvouhra, semifinále: Macháč (8-ČR) - Paul (2-USA) 2:6, 6:3, 6:3, Humbert (Fr.) - Davidovich (1-Šp.) 6:3, 5:7, 7:6 (7:4).
Ženy (dotace 1,206.446 dolarů):
Dvouhra - semifinále: M. Andrejevová (3-Rus.) - Šnajderová (Rus.) 6:3, 6:2, Mboková (8-Kan.) - Birrellová (Austr.) 6:2, 6:1.
Čtyřhra - finále: Siniaková, Čang Šuaj (2-ČR/Čína) - L. Kičenoková, Krawczyková (Ukr./USA) 6:1, 6:4.
ŽIVĚVenezuela propustila vězněného Čecha. Letí pro něj letadlo, oznámil Macinka
Po několika týdnech intenzivního vyjednávání se podařilo propustit Čecha Jana Darmovzala vězněného ve Venezuele, oznámil v pátek ráno ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Darmovzal byl propuštěn dnes v noci, je v docela uspokojivém zdravotním stavu v Caracasu, uvedl Macinka. Česko pro něj do Venezuely posílá letadlo.
ŽIVĚPrezident nemá navržené ministry kádrovat, ale hned schválit, usnesla se vládní koalice
Sněmovna vyzvala v pátek hlasy vládní koalice prezidenta Petra Pavla, aby jmenoval členy vlády na návrh premiéra bezodkladně a bez hodnocení vhodnosti adeptů. Výzva však přímo nezmiňuje prezidenta Motoristů Filipa Turka, kterého hlava státu kvůli jeho postojům a výrokům odmítla jmenovat ministrem životního prostředí. Podle opozice je usnesení k ničemu, protože prezident není Sněmovně odpovědný.
ŽIVĚPavel dostal metál od Zelenského za pomoc Ukrajině. Jde o významné ocenění
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po pátečním jednání v Kyjevě udělil českému prezidentovi Petru Pavlovi Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně za osobní přínos ke spolupráci a za obhajobu územní celistvosti Ukrajiny. Petr do ukrajinské metropole přicestoval ráno vlakem krátce poté, co se stala opět terčem ruských dronů.
Slovenská policie vyšetřuje vládního zmocněnce Kotlára z šíření poplašné zprávy
Slovenská policie dále vyšetřuje vládního zmocněnce pro prověření postupu státu za pandemie nemoci covid-19 Petera Kotlára kvůli možnému šíření poplašné zprávy. Policie v pátek dle Denníku N nepotvrdila ranní zprávu serveru Pluska.sk o obvinění Kotlára a jen uvedla, že k případu v současnosti nemůže poskytnout další informace. Kotlár původně Plusce.sk řekl, že o obvinění ví, ale ještě ho neviděl.
Soud zprostil Speychala obžaloby ve vedlejší kauze kolem ČKD Praha DIZ
Městský soud v Praze v pátek zprostil obžaloby z daňových úniků bývalého majitele strojírenské firmy ČKD Praha DIZ Petra Speychala. Dalších pět lidí uznal vinnými, kromě vězení jim uložil i peněžité tresty a zákazy činnosti. Obžalovaní vinu odmítli, rozsudek není pravomocný. Speychal je obžalovaný i v hlavní kauze kolem ČKD Praha DIZ, v té soud dosud nerozhodl.