Tak pozor: Lehečka a jeho životní Miami. Čech odklidil i rozjetého Američana

Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaji Masters v Miami poprvé v kariéře do osmifinále. Američana Ethana Quinna ve 3. kole porazil 6:3, 7:6.
Jeho příštím soupeřem bude další domácí hráč, utká se s lepším z duelu mezi šestým nasazeným Taylorem Fritzem a Reillym Opelkou.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka, jenž se na předchozím turnaji v Indian Wells loučil hned po prvním utkání, vyrovnaný duel s rozjetým Quinnem zvládl za hodinu a půl.
Američanovi, jenž před Miami slavil titul na challengeru ve Phoenixu a na Floridě získal skalpy Huberta Hurkacze a Caspera Ruuda, sebral v úvodním setu jednou podání a druhou sadu vydřel v tie-breaku 8:6.
Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):
Muži (dotace 9,415.725 dolarů):
Dvouhra - 3. kolo:
Lehečka (21-ČR) - Quinn (USA) 6:3, 7:6 (8:6).
