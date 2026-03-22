Přeskočit na obsah
Benative
22. 3. Leona
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

Tak pozor: Lehečka a jeho životní Miami. Čech odklidil i rozjetého Američana

ČTK,Sport

Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaji Masters v Miami poprvé v kariéře do osmifinále. Američana Ethana Quinna ve 3. kole porazil 6:3, 7:6.

Jiří LehečkaFoto: Reuters
Jeho příštím soupeřem bude další domácí hráč, utká se s lepším z duelu mezi šestým nasazeným Taylorem Fritzem a Reillym Opelkou.

Čtyřiadvacetiletý Lehečka, jenž se na předchozím turnaji v Indian Wells loučil hned po prvním utkání, vyrovnaný duel s rozjetým Quinnem zvládl za hodinu a půl.

Američanovi, jenž před Miami slavil titul na challengeru ve Phoenixu a na Floridě získal skalpy Huberta Hurkacze a Caspera Ruuda, sebral v úvodním setu jednou podání a druhou sadu vydřel v tie-breaku 8:6.

Tenisový turnaj mužů a žen v Miami (tvrdý povrch):

Muži (dotace 9,415.725 dolarů):

Dvouhra - 3. kolo:

Lehečka (21-ČR) - Quinn (USA) 6:3, 7:6 (8:6).

Nejnovější
Ukrajina, dron, válka, invaze
ŽIVĚ Ukrajina vyslala na Rusko bezmála 300 dronů, úřady hlásí raněné

Ukrajina v noci na sobotu vyslala na Rusko 283 bezpilotních letounů, což je jeden z nejvyšších počtů od začátku konfliktu. Úřady hlásí nejméně dva zraněné, napsala s odvoláním na ruské ministerstvo obrany agentura AFP. Ukrajina se od února 2022 brání ruské vojenské invazi a podniká odvetné údery.

ilustrační foto
Nic nevlastnit a za všechno platit. Jak nás firmy uzamkly do svých ekosystémů

Když se Jan ráno probudí, jeho první kroky nevedou ke snídani, ale k tichému potvrzení vlastní existence v digitálním ekosystému. Chytrý prsten, který má na ruce díky měsíčnímu poplatku za prémiové zdravotní analýzy, mu oznámí, že jeho spánek byl optimální. Kávovar v kuchyni mezitím upozorní, že dochází zrnka. Aplikace automaticky nabídne objednávku nové várky z pražírny v rámci předplatného.

