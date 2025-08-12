Tenis

Pozor, stane se něco šíleného? Respekt z české "Barbie" obchází svět tenisu

Aleš Vávra Aleš Vávra
před 6 hodinami
Tu chybu už nikdo nikdy neudělá. Nikdo už v žádném případě nepodcení Barboru Krejčíkovou. Česká tenistka odehrála v americkém Cincinnati jeden z nejlepších zápasů za poslední rok, její výkon vyvolal v tenisovém prostředí ohlasy plné respektu i odvážných předpovědí.
Podívejte se na sestřih zápasu Barbory Krejčíkové s Elinou Svitolinovou. | Video: CANAL+ Sport 2

Po táhlé, nepříjemné pauze zaviněné zraněním zad zahájila sezonu až v polovině května. Skoro bez tréninku se vrhla do ostrých zápasů.

V červnu jela obhajovat titul na Wimbledon, dva zápasy v Londýně zvládla, třetí už nikoli a její uplakaný, bolestivý konec obletěl svět tenisu. České šampionce došly síly a v žebříčku se propadla do hluboké propasti.

Až na 80. místo světa.

V tenisovém světě se přesto nenajde takřka nikdo, kdo by Barboru Krejčíkovou odepisoval. Naopak. Dvojnásobná grandslamová šampionka disponuje zbraněmi, které by jí měly zajistit rychlý návrat mezi absolutní elitu.

Krejčíková je totiž symbolem tenisové nadřazenosti.

Pokud na velkých turnajích přežije první kola a rozjede se, předvádí špičkovou, kontrolovanou, extrémně solidní hru, která je na okruhu WTA k vidění jen zřídka. Porazit pak může kohokoli.

Dvakrát z takové fazóny vytěžila grandslamový titul, přičemž jak před Roland Garros 2021, tak před loňským Wimbledonem nepatřila ani mezi širší okruh kandidátek. Ruku na srdce, nepočítal s ní vůbec nikdo.

Právě tenhle svůj jakýsi "božský mód" mnohým fanouškům připomněla v neděli, kdy ve druhém kole "tisícovky" v Cincinnati vyzvala hvězdnou Ukrajinku Elinu Svitolinovou.

Favoritkou nebyla, prohrála první set, potom ale přepnula na svůj nadstandard, který od ní po návratu zatím nebyl k vidění. Tenistka z Ivančic vzala duel do vlastních rukou, hýřila aktivitou, sázela vítězné míče a po otočce slavila cennou výhru 2:6, 6:4, 6:3.

Související

Ona odtud ještě nemá titul? Muchová udivila unikátní statistikou i kuriózním úderem

Karolína Muchová na turnaji v Cincinnati 2025
2:36

"Během zápasu jsem se hodně zlepšila. Jsem za to moc šťastná," prohlásila devětadvacetiletá hráčka po utkání. Na otázku, zda už je po zranění na dřívějším levelu výkonnosti, jen s úsměvem plným naděje podotkla: "Přála bych si to."

Současně s tím, jak děkovala velice slušně zaplněnému Grandstandu, začaly na sociálních sítích vířit poměrně obdivné reakce.

"Krejčíková poráží Svitolinovou před natřískaným stadionem. Její nejlepší vítězství od loňského Wimbledonu," napsal populární tenisový novinář José Morgado.

"Krejčíková je zpátky. Působivé vítězství. Ještě není stoprocentní, ale blíží se tomu," napsal magazín Tick Tock Tennis.

"Všichni víme, že každou sezonu přijde jeden nebo dva týdny, kdy se Barbora Krejčíková vyléčí ze všech svých zranění a chytne naprosto světovou formu. Něco mi říká, že přichází její čas," uvedl tenisový analytik vystupující na X pod jménem Vansh.

Související

Rus udělil jiným lekci, jak přijmout porážku. Americký šampion jen dojatě zíral

Tennis: National Bank Open (Karen Chačanov)

Odvážné predikce směrem ke zbytku severoamerické betonové štace, která vyvrcholí grandslamovým US Open, vypouštěli zejména skalní fanoušci české tenistky.

Ti na sociální síti X tvoří silnou komunitu a Krejčíkové říkají "Barbie".

"Cítím, že na US Open přijde z její strany něco šíleného," prohlásil jeden z nich.

Pár vítězných zápasů by se před závěrečným grandslamem sezony určitě hodilo. Ve třetím kole v Cincinnati ale Krejčíkovou nečeká nic jednoduchého. Americká teprve sedmnáctiletá senzace Iva Jovicová totiž v předchozí rundě drtivě smetla jinou českou hráčku Lindu Noskovou.

Letní turnaje na betonech na Canal+ Sport

Letní sezona WTA pokračuje na severoamerických betonech. Před posledním grandslamem sezony v New Yorku ještě hráčky absolvují podniky v Cincinnati, Clevelandu nebo Monterrey.

Zápasy můžete sledovat na kanálech Canal+ Sport

 
Mohlo by vás zajímat

Kometa příští sezony. Experti větří průlom české tenistky, po trestu znovu září

Kometa příští sezony. Experti větří průlom české tenistky, po trestu znovu září

Potíže v Cincinnati: Na kurtu zkolaboval Rinderknech, Sinnera trápil proud či alarm

Potíže v Cincinnati: Na kurtu zkolaboval Rinderknech, Sinnera trápil proud či alarm

Ona odtud ještě nemá titul? Muchová udivila unikátní statistikou i kuriózním úderem

Ona odtud ještě nemá titul? Muchová udivila unikátní statistikou i kuriózním úderem
2:36

Kanadská senzace vylétla o 61 míst vzhůru. Menšík a Muchová nadále českými jedničkami

Kanadská senzace vylétla o 61 míst vzhůru. Menšík a Muchová nadále českými jedničkami
Infografika
Tenis sport Obsah Barbora Krejčíková US Open Cincinnati Přehled zpráv

Právě se děje

před 9 minutami

Odškodnění pro nezákonně stíhaného vědce je příliš nízké, rozhodl Ústavní soud

Ústavní soud vyhověl stížnosti vědce a pedagoga Ladislava Novotného, jenž se domáhá vyššího odškodnění za nezákonné trestní stíhání. Policie a soudy se případem údajných daňových úniků zabývaly…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 17 minutami
"Ústupky vraha nepřesvědčí." Zelenskyj před Aljaškou varoval, že Rusko válku neukončí
Zahraničí

ŽIVĚ
"Ústupky vraha nepřesvědčí." Zelenskyj před Aljaškou varoval, že Rusko válku neukončí

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 27 minutami
Udeří úmorná vedra, říká výstraha. Mapa ukazuje, kde má být nejtepleji
Domácí

Udeří úmorná vedra, říká výstraha. Mapa ukazuje, kde má být nejtepleji

Od středy bude do střední Evropy zesilovat příliv teplého vzduchu od jihu až jihozápadu.
před 55 minutami
Z výběhu na Šumavě uprchli vlci, jsou jen mírně plaší. Návštěvnické centrum zavřeli
Domácí

Z výběhu na Šumavě uprchli vlci, jsou jen mírně plaší. Návštěvnické centrum zavřeli

Žádný z doposud monitorovaných vlků ale podle správy parku nevykazoval chování nebezpečné pro člověka.
před 56 minutami
Kometa příští sezony. Experti větří průlom české tenistky, po trestu znovu září
Tenis

Kometa příští sezony. Experti větří průlom české tenistky, po trestu znovu září

Devatenáctiletá Nikola Bartůňková si znovu prošlapala cestu od spodních pater žebříčku.
Aktualizováno před 58 minutami
Inspekce chybovala, otci oběti střelby na fakultě neotevřela spis, řekl Ústavní soud
Domácí

Inspekce chybovala, otci oběti střelby na fakultě neotevřela spis, řekl Ústavní soud

Otec chtěl vědět, jak inspekce prověřila postup policie při zásahu na fakultě.
před 1 hodinou
Sen o olympiádě je zase blíž. Češky ukázaly, že patří mezi světovou špičku
Ostatní sporty

Sen o olympiádě je zase blíž. Češky ukázaly, že patří mezi světovou špičku

České reprezentantky v šestkovém lakrosu se předvedly na Světových hrách v Číně ve skvělém světle, když vybojovaly šesté místo.
Další zprávy