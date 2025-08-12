Pozor, stane se něco šíleného? Respekt z české "Barbie" obchází svět tenisu

Po táhlé, nepříjemné pauze zaviněné zraněním zad zahájila sezonu až v polovině května. Skoro bez tréninku se vrhla do ostrých zápasů.
V červnu jela obhajovat titul na Wimbledon, dva zápasy v Londýně zvládla, třetí už nikoli a její uplakaný, bolestivý konec obletěl svět tenisu. České šampionce došly síly a v žebříčku se propadla do hluboké propasti.
Až na 80. místo světa.
V tenisovém světě se přesto nenajde takřka nikdo, kdo by Barboru Krejčíkovou odepisoval. Naopak. Dvojnásobná grandslamová šampionka disponuje zbraněmi, které by jí měly zajistit rychlý návrat mezi absolutní elitu.
Krejčíková je totiž symbolem tenisové nadřazenosti.
Pokud na velkých turnajích přežije první kola a rozjede se, předvádí špičkovou, kontrolovanou, extrémně solidní hru, která je na okruhu WTA k vidění jen zřídka. Porazit pak může kohokoli.
Dvakrát z takové fazóny vytěžila grandslamový titul, přičemž jak před Roland Garros 2021, tak před loňským Wimbledonem nepatřila ani mezi širší okruh kandidátek. Ruku na srdce, nepočítal s ní vůbec nikdo.
Právě tenhle svůj jakýsi "božský mód" mnohým fanouškům připomněla v neděli, kdy ve druhém kole "tisícovky" v Cincinnati vyzvala hvězdnou Ukrajinku Elinu Svitolinovou.
Favoritkou nebyla, prohrála první set, potom ale přepnula na svůj nadstandard, který od ní po návratu zatím nebyl k vidění. Tenistka z Ivančic vzala duel do vlastních rukou, hýřila aktivitou, sázela vítězné míče a po otočce slavila cennou výhru 2:6, 6:4, 6:3.
"Během zápasu jsem se hodně zlepšila. Jsem za to moc šťastná," prohlásila devětadvacetiletá hráčka po utkání. Na otázku, zda už je po zranění na dřívějším levelu výkonnosti, jen s úsměvem plným naděje podotkla: "Přála bych si to."
Současně s tím, jak děkovala velice slušně zaplněnému Grandstandu, začaly na sociálních sítích vířit poměrně obdivné reakce.
"Krejčíková poráží Svitolinovou před natřískaným stadionem. Její nejlepší vítězství od loňského Wimbledonu," napsal populární tenisový novinář José Morgado.
"Krejčíková je zpátky. Působivé vítězství. Ještě není stoprocentní, ale blíží se tomu," napsal magazín Tick Tock Tennis.
"Všichni víme, že každou sezonu přijde jeden nebo dva týdny, kdy se Barbora Krejčíková vyléčí ze všech svých zranění a chytne naprosto světovou formu. Něco mi říká, že přichází její čas," uvedl tenisový analytik vystupující na X pod jménem Vansh.
Odvážné predikce směrem ke zbytku severoamerické betonové štace, která vyvrcholí grandslamovým US Open, vypouštěli zejména skalní fanoušci české tenistky.
Ti na sociální síti X tvoří silnou komunitu a Krejčíkové říkají "Barbie".
"Cítím, že na US Open přijde z její strany něco šíleného," prohlásil jeden z nich.
Pár vítězných zápasů by se před závěrečným grandslamem sezony určitě hodilo. Ve třetím kole v Cincinnati ale Krejčíkovou nečeká nic jednoduchého. Americká teprve sedmnáctiletá senzace Iva Jovicová totiž v předchozí rundě drtivě smetla jinou českou hráčku Lindu Noskovou.
