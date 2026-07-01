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Sport

Tajemná Muchová mlží o radách od Sereny. Česká dominance už ale okouzluje Wimbledon

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Kraťasy, loby i zázračné voleje. Karolína Muchová už rozjíždí pověstná kouzla na wimbledonské trávě. V druhém kole si bez větších potíží poradila s čínskou veteránkou Čang Šuaj a může se těšit na třetí kolo grandslamu. Po postupu se rozpovídala i o tom, co jí dala i vzala zkušenost hrát v Berlíně čtyřhru po boku Sereny Williamsové.

Wimbledon
Karolína Muchová, Wimbledon 2026Foto: REUTERS – Jaimi Joy
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Wimbledon
Wimbledon
Wimbledon
Wimbledon
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Londýn (od našeho zpravodaje) - Na první pohled se zdálo, že čerstvá šampionka z Bad Homburgu podala ve druhém utkání v Londýně až profesorský výkon, který měla celou dobu pod kontrolou. Však také vyhrála 6:3 a 6:2.

O tom ale před novináři nechtěla moc slyšet.

„Myslím, že to nebylo tak snadné, jak to na první pohled vypadalo. Hrály jsme spolu před dvěma třemi týdny a dnes do toho soupeřka určitě šla odvážněji. Chytila jsem ale dobře začátek a v těžkých momentech, když přišly brejkboly, jsem si opět pomohla servisem,“ pochvalovala si Češka.

V prvním setu byla její největší soupeřkou gravitace. Po podklouznutí za stavu 4:2 šla do krkolomného rozkleku, ale rychle se zvedla a v další výměně odvrátila pokus o brejk soupeřky.

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„Byl to nepříjemný pád, ale myslím, že jsem ho docela dobře odpružila. Podklouzlo mi to ve chvíli, kdy jsem byla uvnitř kurtu. Tam, kde je tráva ještě hustá a zelená. Necítím ale nic vážného. Tělo o tom sice trošku ví a čeká mě nějaká fyzioterapie, ale nebylo to nic, co by mě zastavilo. Cítím se fajn,“ uklidnila fanoušky.

Některé její efektní údery nenechaly britské fanoušky chladnými a reagovat na to musela i moderátorka v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

„Jak to děláš, hraješ instinktivně?“ slyšela otázku.

„Ano, hraju, jak jsem zvyklá. Na trávu to sedí,“ culila se.

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Po titulu v Bad Homburgu nejen, že nabrala zpátky síly, ale ladně přenesla formu, kterou na německých kurtech měla.

„V neděli jsem měla jediný den volna a v pondělí už jsem zase hrála, takže jsem neustále v zápřahu. Včerejší volno a to, že mě čeká i zítra, mi ale hodně pomáhá. Navíc jsem dnes skončila trochu dřív,“ pochvaluje si.

Na přetřes přišla i její herní zkušenost ve čtyřhře po boku Sereny Williamsové.

„Dodalo mi to příjemné sebevědomí a povzbudilo mě to, i když mě to v Berlíně docela vyčerpalo. Hrála jsem dva zápasy v jeden den. Jsou to malé kousky skládačky. Jsem ráda, že jsem teď na vlně, ale ve sportu stačí dvakrát prohrát a člověk se zase musí sbírat a budovat to odznovu,“ ví Muchová.

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S americkou veteránkou, která se v Londýně vrátila i do singlové soutěže, dokonce i dva dny trénovala a přispěla k tenisu Muchové i cennými radami.

„Co mi přesně poradila, bych si ale ráda nechala pro sebe,“ dodala rodačka z Olomouce.

Ve třetím kole na ni nyní číhá rozjetá kvalifikantka Thajka Manančaja Savangkevová, která je momentálně 164. na světě.

„Vůbec ji neznám. Ani jsem nevěděla, koho v pavouku mám. Když jsem sešla z kurtu, ptala jsem se kluků z týmu. Vlastně ji vůbec neregistruji,“ přiznala.

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