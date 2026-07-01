Tajemná Muchová mlží o radách od Sereny. Česká dominance už ale okouzluje Wimbledon

Kraťasy, loby i zázračné voleje. Karolína Muchová už rozjíždí pověstná kouzla na wimbledonské trávě. V druhém kole si bez větších potíží poradila s čínskou veteránkou Čang Šuaj a může se těšit na třetí kolo grandslamu. Po postupu se rozpovídala i o tom, co jí dala i vzala zkušenost hrát v Berlíně čtyřhru po boku Sereny Williamsové.
Londýn (od našeho zpravodaje) - Na první pohled se zdálo, že čerstvá šampionka z Bad Homburgu podala ve druhém utkání v Londýně až profesorský výkon, který měla celou dobu pod kontrolou. Však také vyhrála 6:3 a 6:2.
O tom ale před novináři nechtěla moc slyšet.
„Myslím, že to nebylo tak snadné, jak to na první pohled vypadalo. Hrály jsme spolu před dvěma třemi týdny a dnes do toho soupeřka určitě šla odvážněji. Chytila jsem ale dobře začátek a v těžkých momentech, když přišly brejkboly, jsem si opět pomohla servisem,“ pochvalovala si Češka.
V prvním setu byla její největší soupeřkou gravitace. Po podklouznutí za stavu 4:2 šla do krkolomného rozkleku, ale rychle se zvedla a v další výměně odvrátila pokus o brejk soupeřky.
„Byl to nepříjemný pád, ale myslím, že jsem ho docela dobře odpružila. Podklouzlo mi to ve chvíli, kdy jsem byla uvnitř kurtu. Tam, kde je tráva ještě hustá a zelená. Necítím ale nic vážného. Tělo o tom sice trošku ví a čeká mě nějaká fyzioterapie, ale nebylo to nic, co by mě zastavilo. Cítím se fajn,“ uklidnila fanoušky.
Některé její efektní údery nenechaly britské fanoušky chladnými a reagovat na to musela i moderátorka v pozápasovém rozhovoru na kurtu.
„Jak to děláš, hraješ instinktivně?“ slyšela otázku.
„Ano, hraju, jak jsem zvyklá. Na trávu to sedí,“ culila se.
Po titulu v Bad Homburgu nejen, že nabrala zpátky síly, ale ladně přenesla formu, kterou na německých kurtech měla.
„V neděli jsem měla jediný den volna a v pondělí už jsem zase hrála, takže jsem neustále v zápřahu. Včerejší volno a to, že mě čeká i zítra, mi ale hodně pomáhá. Navíc jsem dnes skončila trochu dřív,“ pochvaluje si.
Na přetřes přišla i její herní zkušenost ve čtyřhře po boku Sereny Williamsové.
„Dodalo mi to příjemné sebevědomí a povzbudilo mě to, i když mě to v Berlíně docela vyčerpalo. Hrála jsem dva zápasy v jeden den. Jsou to malé kousky skládačky. Jsem ráda, že jsem teď na vlně, ale ve sportu stačí dvakrát prohrát a člověk se zase musí sbírat a budovat to odznovu,“ ví Muchová.
S americkou veteránkou, která se v Londýně vrátila i do singlové soutěže, dokonce i dva dny trénovala a přispěla k tenisu Muchové i cennými radami.
„Co mi přesně poradila, bych si ale ráda nechala pro sebe,“ dodala rodačka z Olomouce.
Ve třetím kole na ni nyní číhá rozjetá kvalifikantka Thajka Manančaja Savangkevová, která je momentálně 164. na světě.
„Vůbec ji neznám. Ani jsem nevěděla, koho v pavouku mám. Když jsem sešla z kurtu, ptala jsem se kluků z týmu. Vlastně ji vůbec neregistruji,“ přiznala.
ŽIVĚ Trh s palivy je dobře zásobený, tvrdí ruský vicepremiér. Z Kazachstánu dorazí zásoby benzinu
Ruský trh s benzinem a naftou je dobře zásobený a problémy se rychle řeší. Ve středu to prohlásil ruský vicepremiér Alexandr Novak. Agentura Reuters poznamenala, že Novakovo vyjádření přichází v době, kdy se z Ruska objevují zprávy o nedostatku pohonných hmot. Reuters také s odvoláním na své zdroje napsal, že Kazachstán chce přes léto dodat do Ruska jako humanitární pomoc 50 tisíc tun benzinu.
Proč se ve Vídni staví a v Praze čeká. Politici řešili nesprávný problém
Proč je největší překážkou rozvoje měst a obcí způsob, jakým se plánuje podoba území a jak by stávající situaci mohla zlepšit novela stavebního zákona? O tom diskutovali experti na debatě týdeníku Ekonom „Nový stavební zákon a územní plánování“.
ŽIVĚ V Beskydech řádí extrémně silné bouřky. Hrozí přívalové povodně
V Beskydech se vyskytují extrémně silné bouřky s přívalovými srážkami. Napršet může přes 40 litrů na metr čtvereční za půl hodiny. Hrozí rozvodnění malých toků a podemletí komunikací. Bouřky mohou způsobit rychlou přívalovou povodeň a škody na majetku. Extrémně silné bouřky jsou i na Novojičínsku, Ostravsku a v Bohumíně. Ve výstraze to ve středu uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
ŽIVĚ Krejčíková - Andrejevová. Češka kouše brutální obrat, prohrála pět her v řadě
Sledujte online přenos z utkání druhého kola tenisového Wimbledonu mezi Barborou Krejčíkovou a Mirrou Andrejevovou z Ruska.
ŽIVĚ Írán se nesetká s vyslanci USA v Dauhá, Katar bude pokračovat v roli prostředníka
Zástupci Íránu se v nejbližších dnech nesetkají s vysoce postavenými představiteli Spojených států, kteří v úterý přiletěli na jednání do katarského Dauhá. Informovala o tom ve středu agentura Reuters s odvoláním na íránské ministerstvo zahraničí. Podle Reuters současná situace nesvědčí o dobrých vyhlídkách na dosažení trvalého míru mezi oběma znepřátelenými stranami.