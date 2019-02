Srdnatý boj mladíka Lehečky na bod nestačil. Do finále Davis Cupu jdou Nizozemci

před 21 hodinami

Tenisté Nizozemska postoupili na premiérový finálový turnaj Davis Cupu. Rozhodly o tom dvě sobotní bitvy, obě bohužel se špatným konce pro Čechy.

Nejprve Jiří Veselý s Lukášem Rosolem podlehli ve čtyřhře Jeanu-Julienu Rojerovi a Robinovi Haasemu 6:7, 6:3 a 6:7, přestože ve zkrácené hře rozhodujícího setu nevyužil domácí pár tři mečboly a ztratil ji v poměru 7:9.

V tu chvíli Nizozemci vedli 2:1 a naději měl zachránit teprve sedmnáctiletý supertalent českého tenisu Jiří Lehečka.

Ten nahradil zdravotně indisponovanou domácí jedničku Jiřího Veselého a stal se nejmladším tenistou, který kdy v českých barvách v Davisově poháru nastoupil. Tomáši Berdychovi bylo v roce 2003 při jeho premiéře čerstvých osmnáct let, Lehečka bude plnoletý až v listopadu.

Domácí junior se prezentoval odvážnou útočnou hrou s výborným servisem, který dosahoval rychlosti až 223 kilometrů v hodině. O osudu zápasu definitivně rozhodl brejk Haaseho v sedmém gamu rozhodující sady. Zkušený Nizozemec pak vyhrál i další dvě hry a zápas ukončil.

Domácí jednička Veselý nastoupil ke čtyřhře navzdory zranění z páteční dvouhry, při které si vykloubil prst na pravé noze. Handicap na jeho výkonu nebyl znát, zvládl odehrát celou dvouapůlhodinovou bitvu.

Bod ze čtyřhry byl za stavu 1:1, který panoval po pátečních dvouhrách, pro vývoj zápasu klíčový. "Sám jsem do rána cítil, že do té čtyřhry jít musím, i kdybychom dostali ve dvou setech na zadek. V té pozici, ve které jsme byli, ta čtyřhra byla klíčová. Přece jenom se v té čtyřhře nemusí ten člověk tolik hýbat," řekl. Definitivně se o jeho startu rozhodlo po rozehrávce zhruba hodinu před zápasem.

Že bude duel vyrovnaný, naznačila hned dvanáctiminutová první hra. Čeští tenisté na returnu žádnou šanci nevyužili a naopak vzápětí odvraceli stav 0:40 při Rosolově servisu. To se jim podařilo a podání si po celý úvodní set drželi všichni hráči na kurtu.

V tie-breaku Rosol s Veselým od začátku tahali za kratší konec. Ze stavu 2:5 ještě snížili na 4:5, ale pak Veselý trefil volej jen rámem rakety a Haase při svém servisu proměnil druhý setbol.

Český pár, který v tomto složení nastoupil v Davisově poháru poprvé, těsně prohraná úvodní sada nezlomila. Ve druhé nepovolili soupeři ani jeden brejkbol, naopak svou jedinou šanci v osmé hře využili a sebrali Rojerovi servis. Dostali se do vedení a po výhře 6:3 si vynutili rozhodující sadu.

V její koncovce nejdříve sami balancovali nad propastí. Rosol v osmé hře ztratil servis a Haase šel podávat na vítězství. Servis ale překvapivě poprvé v utkání ztratil a hrálo se dál. Za stavu 5:6 si rovněž při Rosolově podání vypracovali Nizozemci postupně dva mečboly, ale oba český pár odvrátil a musela se hrát další zkrácená hra.

V ní se dostali Rosol s Veselým do vedení 6:4 a Veselý měl k dispozici ještě jeden servis. Ani jeden ze dvou mečbolů Češi neproměnili a na returnu nevyužili ani další šanci, která přišla za stavu 7:6. Naopak Nizozemci pak získali tři míče za sebou a zápas ukončili.

V Davisově poháru spolu Rosol s Veselým nastoupili poprvé, ale už spolu dříve hráli na turnaji v Šen-čenu. Tam těsně prohráli a stejná situace se opakovala, když zápas ztratili navzdory třem mečbolům v tie-breaku rozhodujícího setu. Po zápase přemítali, co mohli v klíčových chvílích udělat jinak. "Prostě se to takhle sešlo. Bylo tam tolik variant… Po boji je každý generál," poznamenal Rosol. "Mohlo tam toho být tolik, co by to ukončilo. Nestalo se, je to sport," doplnil ho Veselý.

ČR - Nizozemsko 1:3

Rosol, Veselý - Haase, Rojer 6:7 (5:7), 6:3, 6:7 (7:9), Lehečka - Haase 4:6, 6:2, 3:6.

Další výsledky: Čína - Japonsko 2:3 (Kung Mao-sin, Čang Ce - McLachlan, Učijama 5:7, 7:5, 6:4, Wu I-ping - Nišioka 2:6, 0:6, Li Če - Daniel 3:6, 7:6 (7:4), 3:6), Austrálie - Bosna a Hercegovina 4:0 (Peers, Thompson - Bašič, Brkič 7:5, 6:1, Popyrin - Fatič 6:1, 7:6), Indie - Itálie 1:3 (Bopanna, Šaran - Berrettini, Bolelli 4:6, 6:3, 6:4, Gunnesvaran - Seppi 1:6, 4:6), Kazachstán - Portugalsko 3:1 (Chabibulin, Nedovjesov - Elias, J. Sousa 6:3, 3:6, 4:6, Kukuškin - J. Sousa 6:4, 6:1), Německo - Maďarsko 4:0 (Pütz, Struff - Borsos, Nagy 6:2, 6:3, A. Zverev - Borsos 6:3, 6:4), Uzbekistán - Srbsko 2:3 (Fajzijev, Istomin - Milojevič, Troicki 2:6, 6:1, 6:3, Istomin - Lajovič 6:3, 6:4, Fajzijev - Krajinovič 6:4, 3:6, 0:6), Slovensko - Kanada 2:3 (Kližan, Polášek - Auger-Aliassime, Shapovalov 3:6, 7:5, 6:3, Kližan - Shapovalov 6:7, Gombos - Auger-Aliassime 3:6, 4:6), Rakousko - Chile 2:1 (Marach, Melzer - Barrios, Podlipnik-Castillo 6:4, 2:6, 7:5, Kolumbie - Švédsko 2:0 (Giraldo - E. Ymer 6:2, 6:4, Galán - M. Ymer 6:1, 6:2).