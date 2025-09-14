Tahle porážka bolí. Český debl se rval do poslední chvíle, proti USA rozhodl až závěr

V té první bude nejprve hrát Jiří Lehečka proti Tayloru Fritzovi. Menšík je poté nahlášený do souboje s Francesem Tiafoem. Duel Česka s USA se hraje na tři vítězné zápasy. Vítěz utkání postoupí do osmičlenné závěrečné fáze, kterou bude hostit od 18. do 23. listopadu italská Boloňa.
Češi hrají s Američany v Davis Cupu posedmé, zatím s nimi mají bilanci 1:5. Dosud je porazili jen v roce 1996, kdy vyhráli v Praze 3:2 na zápasy. Naposledy se s nimi utkali před osmnácti lety, kdy prohráli v Ostravě 1:4.
Macháč s Menšíkem nenavázali v duelu s Ramem a Krajicekem, který byl na více než dvě hodiny přerušen kvůli nepříznivému počasí a dešti, na letošní vítězství z turnaje v Acapulcu (7:5, 7:5). Dnes prohráli po takřka třech hodinách hry.
Česká dvojice držela od začátku s Američany krok. Macháč pokračoval v utkání i poté, co si na začátku pátého gamu prvního setu narazil nohu a vyžádal si pauzu na ošetření.
Úvodní sada se rozhodla v dramatické koncovce. V ní nejprve za stavu 5:6 odvrátili Macháč s Menšíkem tři setboly a vynutili si zkrácenou hru. V tie-breaku Češi nevyužili vedení 3:2 s minibrejkem ani setbol za stavu 6:5. Američané naopak třemi míčky za sebou vývoj otočili a získali první set ve svůj prospěch.
Oba páry si držely servis také ve druhé sadě. Za stavu 4:3 z pohledu českých tenistů byl duel na více než dvě hodiny přerušen kvůli počasí. Po návratu na kurty pokračovali Macháč s Menšíkem ve stoprocentní hře na servisu a díky brejku ve 12. hře si vynutili rozhodující třetí set.
V jeho úvodu sice Češi přišli poprvé o podání, podařilo se jim ale brzy srovnat. Za stavu 3:3 odvrátili Macháč s Menšíkem tři brejkboly, v devátém gamu už ale o servis přišli a Američané za podpory domácích fanoušků duel dotáhli.
Utkání 2. kola kvalifikace tenisového Davisova poháru v Delray Beach (USA):
USA - Česko 2:1 po čtyřhře
Krajicek, Ram - Macháč, Menšík 7:6 (8:6), 5:7, 6:4.