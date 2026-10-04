Tahle Češka žhne, píší ve světě. Vzteklá Sabalenková čelí kritice, řeší se i podání ruky

Zase tahle Češka, musela si říkat Aryna Sabalenková. Zhruba před třemi měsíci v Berlíně ještě dokázala Nikolu Bartůňkovou po epické bitvě přetlačit, poté ji označila za „budoucí superstar“. Nyní v Pekingu už neměla nárok. Teprve dvacetiletá česká tenistka rychle získává pověst jedné z nejnebezpečnějších mladých hráček na světě.
V červnu na stadionu Steffi Grafové v Berlíně připravily Sabalenková s Bartůňkovou publiku nečekaný královský zážitek. Češka vedla 6:2, 4:0, nakonec ale padla po setech 6:2, 6:7, 4:6. Diváci i samotná běloruská hvězda ji pak vyprovázeli bouřlivým aplausem.
„Hrála fantasticky. Třískala do toho tak, že jsem nemohla nic dělat. Byl to level, kterému jsem nemohla uvěřit. Nevěděla jsem, co s tím. Pane bože, to je ale hráčka, pro mě budoucí superstar,“ vyprávěla udiveně.
„Celý zápas ukázal, že má úroveň na to, aby mě vyřadila. A to už něco znamená,“ smála se.
V neděli v Pekingu už ji úsměvy opustily. Bartůňková vyhrála 6:4, 6:3, ani jednou neztratila podání a odvrátila pět brejkbolů slavné sokyně, všechny v jediném gamu.
„Největší vítězství v mé kariéře,“ prohlásila Češka po zápase.
K vítězství došla i přes nevídaně slabou statistiku úspěšnosti prvního servisu, která zůstala pod hranicí 50 procent.
„Panovaly náročné podmínky. Na jedné polovině kurtu byla velká zima a foukal silný vítr, zatímco na druhé straně bylo velmi teplo. Myslím, že proto jsem měla tak nízkou úspěšnost prvního servisu,“ vysvětlovala Bartůňková.
Také Sabalenková řešila podmínky, považovala je za jednu z příčin své porážky. „Vracet míče ze stínu nebo ze slunce je záludné. Dnes mi to moc nešlo. Ona je velmi talentovaná a na kurtu se dobře pohybuje,“ shrnula světová dvojka.
Na větší povídání neměla náladu. Porážka ve 3. kole pekingské „tisícovky“ zapadá do její výsledkové krize, kterou sice přerušila postupem do finále US Open, v něm ale padla se svou nástupkyní na postu světové jedničky Jelenou Rybakinovou.
„Propast Sabalenkové je snad bezedná,“ uvedl v titulku španělský magazín Punto de Break.
„Mladá Češka ji zaskočila a Sabalenková opakovaně předváděla stejné nedostatky jako v posledních měsících. Pochmurný výraz, poraženecký přístup hned od začátku zápasu, opakované házení rakety na zem a znepokojivá rozhozenost,“ analyzoval.
Španělský expert José Morón se na sociální síti X pozastavil i nad podáním ruky po utkání. Sabalenková se při něm sice podívala do očí Bartůňkové, ale ani se nezastavila a pokračovala na lavičku.
„Podání ruky Sabalenkové s Bartůňkovou je hypnotické. Pustil jsem si ho snad desetkrát za sebou,“ napsal a otevřel tím vášnivou diskusi, v níž jedni Bělorusku kritizovali za nedostatek respektu a druzí se jí zastávali s tím, že podobně „stroze“ podává ruku pravidelně.
Ve světě tenisu se ale kromě aktuálního nedobrého stavu čtyřnásobné grandslamové šampionky probírá i rostoucí síla dalšího z dlouhé řady českých talentů.
„Tahle Češka žhne,“ napsal magazín The Tennis Letter. „Je těžké uvěřit, že je jí teprve dvacet let, když vidíte, jakým způsobem hraje tenis. Jaká to nádherná celodvorcová hra,“ dodal.
„Wow,“ vyjádřil se stručně portugalský novinář José Morgado. Podle oficiální stránky WTA nečitelná Bartůňková potvrzuje svoji pověst „jedné z nejkreativnějších hráček na okruhu“.
V osmifinále se 34. tenistka žebříčku WTA utká s Rakušankou Sinjou Krausovou. A tentokrát bude jednoznačnou favoritkou.
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