Ta snad jezdí na motorce. Dvě výměny, které z mladé Češky dělají světovou atrakci

Aktualizováno před 1 hodinou
Jízda mladé Češky Terezy Valentové budí v tenisovém světě stále větší pozornost. Osmnáctiletá hráčka v japonské Ósace naprosto suverénně skolila dvě favoritky a z kvalifikace už došla do čtvrtfinále. Některé z výměn navíc dobyly sociální sítě.
Podívejte se na sestřih utkání Terezy Valentové s Elise Mertensovou. | Video: Canal+

Agresivní tenis, bojovné srdce, typicky zaťatá pěst a energické hlasité oslavy. Svět se učí nové tenisové jméno z nevelké země ve středu Evropy a stále více expertů začíná tušit, že Česku roste další špičková hráčka.

Valentová pokračuje v letošním prudkém vzestupu, který z ní udělal jednu z nejmladších tenistek v první světové stovce. 

Pražská rodačka ale nezpomaluje. V japonské Ósace prošla dvoukolovou kvalifikací a následně už v rámci hlavní soutěže smetla dvě favorizované soupeřky.

Po setech 6:1, 6:2 rozdrtila rodící se filipínskou superstar Alexandru Ealovou. A poměrem 6:4, 6:1 navázala žebříčkově nejcennějším vítězstvím dosavadní kariéry: ve čtvrtek ukázala obrovskou sílu proti 21. hráčce světa, zkušené Belgičance Elise Mertensové.

"Tereza Valentová. Tohle jméno si zapamatujte," vyzvala fanoušky asociace WTA.

Po sítích se okamžitě začaly šířit hned dvě výměny, jimiž česká tenistka nadchla. Fanoušci ani experti při nich nešetřily superlativy. 

"Absolutně vynikající. Skvostné," komentovala organizace WTA. "Ta snad jezdí na motorce," přidal se japonský tenisový účet RE07Hotshots.

Zejména druhá z přiložených výměn totiž ukázala příkladnou bojovnost Valentové, která se během hry ocitla v takřka neřešitelné situaci. A přesto dokázala výměnu ukončit vítězným forhendem z otočky.

Už v pátek čeká Valentovou životní čtvrtfinále. Znovu přitom nebude bez šance.

Její soupeřkou o postup mezi čtyři nejlepší bude Srbka Olga Danilovičová, 49. hráčka rankingu. Po posledních působivých výkonech je mladá Češka dokonce jasnou favoritkou sázkových kanceláří.

Tenisový podzim na CANAL+ Sport

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

 
