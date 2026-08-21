Ta s ohněm v očích. Bejlek připomíná filmové hvězdy, řeší se i chování Sabalenkové

Humbuk kolem talentované Sáry Bejlek se tenisovým světem nešíří poprvé, nikdy však neměl takovou sílu jako teď. Mladou Češku během jízdy turnajem v Cincinnati a zejména po vítězství nad světovou jedničkou rozebírá kdekdo, řeší se ale i chování Aryny Sabalenkové. Hvězdná Běloruska je předmětem kritiky.
V pátečním životním čtvrtfinále, svém prvním na turnaji kategorie WTA 1000, vyzve dvacetiletá Bejlek další šampionku.
V Ohiu už vyřadila bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou, dvojnásobnou grandslamovou vítězku Barboru Krejčíkovou, nebezpečnou světovou osmnáctku Jekatěrinu Alexandrovovou i Sabalenkovou, stále ještě držitelku tenisového trůnu a ženu, která má doma čtyři grandslamy.
Teď ji čeká domácí superstar Madison Keysová, vládkyně loňského Australian Open.
Když se slavná Američanka ve čtvrtek dozvěděla, že její soupeřkou v boji o semifinále nebude dle očekávání Běloruska, ale maličká Češka, výrazněji ji to nezaskočilo.
„Vlastně ji už nějakou dobu sleduju,“ přiznala Keysová.
„Pamatuju si, když se před pár lety poprvé kvalifikovala na US Open, takže to jméno už nějakou dobu znám a vím, že je to velmi dobrá tenistka. Tak nějak jsem sledovala, jak postupuje žebříčkem, takže mě to vlastně vůbec nepřekvapuje. Myslím, že má skvělou hru,“ dodala.
Zatímco americká plejerka už nastupující českou krev znala, širší světové tenisové publikum se s ní teprve seznamuje.
Atraktivní styl hry, v němž dominuje zejména nevyčerpatelný fyzický fond, schopnost doběhnout prakticky cokoli a z hluboké defenzivy pomocí agresivního forhendu či naopak chytrých zkrácení převzít otěže výměn, je jedna věc.
„Na její hře je spousta atributů, které musíte milovat: ten brutální levácký forhend, senzační anticipace a pohyb. A také ten oheň v jejích očích. Česko má další novou hvězdu,“ rozplýval se magazín The Tennis Letter.
Mezi fanoušky i novináři se ale řeší také vzhled české tenistky.
Pouze 157 centimetrů vysoká hráčka totiž mnohým z nich připomíná britskou celebritu. „Sára Bejlek mi připomíná jednu slavnou tvář, ale za boha si nemůžu vzpomenout kterou,“ vznesl na sociální síti X dotaz tenisový novinář Myles Davis.
V komentářích dostal jednoznačnou odpověď. Celá řada fanoušků potvrdila výraznou podobnost obličeje Sáry Bejlek s herečkou a modelkou Carou Delevingne.
Menšina zmiňovala i její krajanku Emmu Watson známou především díky roli Hermiony v sérii filmů o Harrym Potterovi. Delevingne ale v této spontánní minianketě přesvědčivě vyhrála.
„Sára Bejlek vypadá přesně tak, jak si představuji Caru Delevingne v tenisovém filmu,“ napsal na X francouzský tenisový novinář Bastien Fachan.
V dozvucích senzačního osmifinále v Cincinnati se řeší i chování poražené Sabalenkové.
Běloruska se stala terčem kritiky za frustraci, kterou dávala během nečekané prohry ostentativně najevo. Některým se nelíbilo vlažné podání ruky, větší výtky se ale na hvězdu snášely kvůli jejímu podrážděnému počínání vůči jednomu z podavačů míčků.
„Hned na začátku druhého setu čelila dvěma brejkbolům. Nedostala míček, který potřebovala. Trochu prudčeji ho odpálila směrem od podavače do hlediště, takže ho musel jít vyzvednout k jednomu z diváků,“ popsal situaci server TennisUpToDate.
Sabalenková je stále nervóznější. Od března, kdy ovládla oba podniky amerického Sunshine Double v Indian Wells a Miami, už na okruhu nedošla do žádného finále. Na posledních třech turnajích - Wimbledonu, Canadian Open a Cincinnati - skončila shodně v osmifinále. Její náskok na čele světového žebříčku se proto ztenčil na naprosté minimum.
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