„Ta je ostrá!“ Magie Muchové dobývá svět, smíchu se neubránily sudí ani Ukrajinka

Ohromující forma Karolíny Muchové nabírá na obrátkách. Ve Stuttgartu dokázala česká tenistka ve dvou dnech ukončit dvě nepříjemné série. V pátek poprvé v kariéře přehrála Američanku Coco Gauffovou, v sobotu premiérově udolala i ukrajinskou hvězdu Elinu Svitolinovou. Svět tenisu se rozplývá nad její jedinečností.
Po výhře nad světovou sedmičkou Svitolinovou 6:4, 2:6, 6:4 si Karolína Muchová v neděli zahraje už druhé finále aktuální sezony a může navázat na životní titul z Dauhá.
Z posledních osmnácti zápasů jich devětadvacetiletá Češka vyhrála šestnáct a letošní skvostnou bilanci vylepšila na 22 vítězství a pouhé 4 porážky.
Ukrajinskou šampionku - podobně jako předtím Gauffovou - překonala působivou kombinací příkladné bojovnosti a v kontextu současného ženského tenisu jedinečné kreativity.
„Neuvěřitelný výkon. Moc ti děkujeme za tuhle úžasnou zábavu. Hraješ dobře každý rok, ale letos předvádíš mimořádnou úroveň,“ vysekla Češce poklonu bývalá německá hráčka Andrea Petkovicová, která má ve Stuttgartu na starosti rozhovory.
Nebyla ani zdaleka sama. Tenisová magie Karolíny Muchové dobývá svět možná víc než kdy dřív.
„Tak ta je ostrá,“ glosoval Tennis Channel už po prvním setu na sociálních sítích. „Nemáme slov,“ přidala se asociace WTA.
Češka během dvou hodin a čtrnácti minut nastřílela 37 vítězných úderů oproti 32 nevynuceným chybám. Zářila aktivní, pestrou hrou, vhodně dokázala střídat agresivitu s chytrými kraťasy a v dramatickém závěru byla jednoznačně odvážnější.
Celkem podnikla 22 útoků na síti, osmnáct z nich bylo úspěšných. Pozornost si vysloužila i její psychická odolnost ve vypjatých momentech: soupeřce odvrátila sedm z jedenácti brejkbolů.
Vyhrála jsi letos 22 zápasů a to je teprve duben,“ žasla Petkovicová. „Možná bych s tím měla přestat, ať to nějak nezakřiknu,“ rozesmála ji Muchová. „Je to prostě tvrdá práce, mám skvělý tým, který na mě neustále tlačí a žene mě dopředu. Máme dobrou atmosféru, je to zábava,“ vysvětlila svěřenkyně nizozemského trenéra Svena Groenevelda.
A nebyla by to Muchová, kdyby k tomu všemu nepřidala i několik nadstandardních, až magických momentů.
Jeden z nich si vysloužil obzvlášť nadšené ohlasy, přestože daná výměna nakonec pro Češku skončila neúspěchem.
Už počtvrté během posledních let totiž vytáhla svou specialitu, která od žádné jiné tenistky na okruhu není k vidění: úder za zády. V publiku to jen zahučelo, načež následoval bouřlivý aplaus. Takřka zázračnému zásahu se musela smát nejen soupeřka Svitolinová, kamery zachytily obdivný úsměv také na tváři umpirové rozhodčí Marije Čičakové.
Finálovou soupeřkou Muchové bude v neděli světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Zatímco s Gauffovou to Češka měla před turnajem 0:6 a se Svitolinovou 0:3, proti dvojnásobné grandslamové vítězce si v minulosti vedla lépe.
Vyhrála dva ze tří vzájemných zápasů, naposledy Rybakinovou přehrála letos v lednu v Brisbane.