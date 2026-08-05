Sympatie k Vondroušové ve světě mizí. Slavný Američan lituje, že Češce věřil

Případ Markéty Vondroušové zprvu vyvolal mohutnou vlnu solidarity a drtivou kritiku antidopingových postupů, dokonce se v tenisovém prostředí volalo po vzpouře a revoluci. Po čerstvém zveřejnění podrobné zprávy, která přináší přesvědčivou dekonstrukci obhajoby české tenistky, se ale veřejné mínění ve světě dramaticky mění.
Wimbledonská vítězka z roku 2023 dostala v červnu nejpřísnější trest: čtyřletý zákaz činnosti za to, že na začátku prosince minulého roku odmítla podstoupit ve svém pražském bytě dopingovou kontrolu.
Když vyšla zpráva o tvrdém distancu najevo, dočkala se Vondroušová obrovské podpory tenisové komunity.
Její sociální sítě zaplavily emotikony srdíček od soupeřek i fanoušků a Češky se veřejně zastával kdekdo.
Aktuálně ale obecná solidarita utichla.
Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) v závěru minulého týdne zveřejnila podrobnou padesátiosmistránkovou zprávu k případu a jednání Vondroušové z ní nevychází dobře.
Obhajoba bývalé světové šestky stála na třech pilířích.
Vondroušová zpochybnila dodržení postupů, mimo jiné tvrdila, že se komisařka řádně neidentifikovala.
Hájila se také úzkostnou poruchou a akutní stresovou reakcí a vypověděla, že měla vážný strach o svou bezpečnost.
Všechny tři pilíře zpráva jednoznačně dementuje.
Jakékoli odchylky od standardních postupů podle ITIA nezneplatňují samotné porušení pravidel.
Podle agentury při neohlášených kontrolách nikdy nepůjde všechno udělat dokonale, protože právě moment překvapení je jejich podstatou.
Výpovědi čtyř lékařských expertů, které si agentura předvolala, nebyly dostatečné k tomu, aby podpořily tvrzení Vondroušové o úzkosti a stresu.
Obhajobu strachem zase vážně zpochybnila skutečnost, že sešla na ulici se svým psem a podepsala komisařce potřebné dokumenty.
„Sešla dolů se svým malým italským chrtíkem, kterého sama popsala jako ‚ne zrovna děsivého psa‘ a stanula tváří v tvář komisařce. Tento krok byl zcela v rozporu s tím, že by identifikovala potenciální hrozbu,“ zaznívá v dokumentu.
Další hojně diskutovanou částí je textová zpráva, kterou během osudného večera Vondroušová zaslala svému příteli Andrew Paulsonovi.
Z ní vyplývá, že dotyčnou osobu poznala jako dopingovou komisařku. Zpráva definitivně vyvrací tvrzení, že nevěděla, kdo u dveří stojí.
Právě vulgárně zabarvený vzkaz na WhatsAppu se dostal do titulků mnoha světových médií a stal se symbolem současného obratu ve veřejném mínění.
ITIA jej doslovně cituje: „Tady zvoní nějaká k…. z dopingu.“
Že Vondroušová do značné míry ztratila sympatie tenisového světa, potvrzují čerstvé výroky Andyho Roddicka.
Slavný Američan byl v první vlně ohlasů jedním z nejhlasitějších zastánců české tenistky a tvrdým kritikem antidopingového systému.
Jenže ani on, podobně jako Vondroušová a její agent Eric Molina, vůbec netušil, že dopingová kontrola může přijít v kteroukoli hodinu.
„Musím si tady posypat hlavu popelem. Když se ten případ objevil, Vondroušové jsem věřil,“ prohlásil v nejnovějším vydání svého populárního pořadu Served.
„Měl jsem pro ni pochopení. Jenže od té doby se objevily důkazy a zdá se, že se řada věcí ve skutečnosti neodehrála tak, jak to Vondroušová prezentovala,“ dodal bývalý první hráč světa.
Roddick přiznal, že je nyní v šoku z toho, jaké díry, nepřesnosti a rozporuplné verze v příběhu existují.
„Mám z toho hodně nepříjemný pocit. Vždyť si vůbec ničím nepomohla,“ poznamenal očividně rozčarovaný šampion US Open z roku 2003.
Česká tenistka ho prý zklamala. V její nevinu nyní příliš nevěří a pochybuje, že by něco mohlo změnit předpokládané odvolání ke sportovní arbitráži CAS.
„Je mi Vondroušové líto, protože tím její kariéra v podstatě končí. Nikdo nemá z toho nemá radost, ale jejich odůvodnění působí logicky,“ dumal Roddick.
„Sám jsem zpočátku patřil mezi ty, kteří si mysleli, že postup při kontrole byl příliš tvrdý. Jenže teď to vypadá, že se sled událostí odehrál trochu. A to je pro mě velké zklamání,“ dodal.
Podle ITIA Vondroušová absolvovala v předchozím průběhu kariéry 83 dopingových kontrol, aniž by zmeškala jedinou.
Instagramový příspěvek s fotkou komisařky z onoho večera, který tenistka následně smazala, komunikace s přítelem a právě i množství předchozích bezproblémových kontrol podle agentury ukazují spíš na úmyslné jednání než na nehodu či nedbalost.
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