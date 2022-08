Šwiateková vstoupila do US Open hladkou výhrou, Rybakinová vypadla

Světová jednička Iga Šwiateková z Polska vstoupila suverénně do tenisového US Open. Dvojnásobná šampionka Roland Garros porazila v prvním kole newyorského grandslamu Italku Jasmine Paoliniovou 6:3, 6:0. Její další soupeřkou bude bývalá vítězka US Open Sloane Stephensovou z USA, která zdolala Belgičanku Greet Minnenovou po obratu 1:6, 6:3, 6:3.

Hned v úvodním kole skončila wimbledonská šampionka Jelena Rybakinová. Tenistka z Kazachstánu podlehla Francouzce Claře Burelové, která se do hlavní soutěže probojovala z kvalifikace, za hodinu a půl 4:6, 4:6. Jednadvacetiletá Šwiateková obhajuje na US Open loňskou účast v osmifinále, což je ve Flushing Meadows její dosavadní maximum. Čtvrtý start v hlavní soutěži dnes zvládla s přehledem až na zaváhání v závěru úvodního setu, v němž dvakrát přišla o podání. Ve druhé sadě už podobný výpadek nedopustila a po 67 minutách proměnila druhý mečbol. "V prvním setu jsem ze začátku hrála celkem solidně, ale chtělo to být ještě lepší. Nakonec se mi to ve druhé sadě povedlo a na to jsem pyšná," zhodnotila úvodní duel turnaje Šwiateková. Šampionka US Open z roku 2017 Stephensová začala proti Minnenové mizerně a až na poslední chvíli odvrátila hrozbu "kanára". Pak ale zlepšila podání a postupně omezila i nevynucené chyby. Se Šwiatekovou se utká podruhé v kariéře, první zápas před dvěma týdny v Cincinnati vyhrála polská favoritka ve dvou setech. Vítězně vstoupil do turnaje třetí nasazený Carlos Alcaraz. Devatenáctiletý španělský talent, jenž vloni při své premiéře v hlavní soutěži došel do čtvrtfinále, vyhrál úvodní dva sety nad Argentincem Sebastiánem Báezem 7:5, 7:5, ve třetí sadě Argentinec za stavu 0:2 kvůli zranění duel skrečoval. "Nikdo nechce, aby zápas skončil takhle. Sebastian je skvělý hráč, bojoval až do posledního míčku," řekl Alcaraz.