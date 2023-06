Má skvělé údery, vysekla Šwiateková před finále poklonu Muchové

Sehrály proti sobě zatím jen jedno soutěžní utkání, přesto se tenisová jednička Iga Šwiateková a Karolína Muchová před sobotním finále grandslamového Roland Garros dobře znají.

Obě hráčky spolu absolvovaly řadu tréninků a Šwiateková na tiskové konferenci řekla, že má k pestré hře olomoucké rodačky respekt. Na pařížské antuce se pokusí přesto obhájit loňské vítězství a získat zde třetí triumf.

"Myslím, že hru Karolíny dobře znám, protože jsme spolu absolvovaly od roku 2019 spoustu tréninků. I teď jsem ji sledovala více než ostatní hráčky. Náhoda, ale stalo se. Hra Karolíny se mi fakt líbí," uvedla polská tenistka.

"Respektuju ji a myslím, že je hráčkou, která dokáže hrát cokoliv. Má skvělé údery, umí zrychlit hru, hraje volně a má skvělou techniku. Mám pocit, že její hru dobře znám. V zápasech to ale může být jiné a musím být připravená," doplnila.

Jediný vzájemný soutěžní duel vyhrála před čtyřmi lety v Praze česká tenistka 4:6, 6:1, 6:4. Když se Šwiatekové novináři ptali, jak by zápas popsala, odpověděla "zábavný".

Zatímco Muchová hrála tehdy turnaj díky divoké kartě, Šwiateková se dostala do hlavní fáze z kvalifikace. "Pamatuju si z toho hodně, protože to byl jeden z mých prvních turnajů na okruhu WTA. Musela jsem hrát ve stejný den poslední kolo kvalifikace a pak první kolo s Karolínou, protože předtím pršelo," vzpomínala.

Šlo také o jeden z prvních turnajů, během něhož Šwiateková spolupracovala se sportovní psycholožkou Dariou Abramowiczovou. "Pamatuju si, že (Muchová) hrála velmi dobře. Byl to vyrovnaný zápas na tři sety." uvedla.

"Teď, když se za tím ohlédnu, je to vtipné. Tehdy jsem ale byla vystresovaná a vyčerpaná z toho zápasu, který jsem odehrála ještě předtím. Jsem ráda, že jsem na tom teď o trochu lépe," řekla s úsměvem.

Na utkání se těší o to víc, že má s Muchovou dobré vztahy. "Nemám ráda negativní emoce, když jdu na kurt proti někomu, koho třeba moc nemusím. Řekla bych, že je to teď trochu jednodušší, protože nemám ráda negativní motivaci. Jsem otevřená nové výzvě a tak to cítím i před zápasem s Karolínou," dodala Polka, která útočí na celkově čtvrtý grandslamový titul.