Svůdná ikona a lamačka hokejových srdcí. Kurnikovová prchla z Ruska i tenisových kurtů

Nevyhrála ve dvouhře jediný turnaj, na žebříčku to dotáhla nejvýš do první osmičky, přesto je jednou z legend tenisových kurtů. Anna Kurnikovová v neděli slaví 45. narozeniny. Připomeňte si její kariéru.
Zverev zlomil prokletí a rozplakal se na kurtu. Po triumfu v Paříži vstoupil mezi nesmrtelné
Německý tenista Alexander Zverev triumfoval na Roland Garros a získal premiérový grandslamový titul. Flavia Cobolliho porazil 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1.
Školu mám plnou „divných“ studentů. Ti ale nejvíc mění svět, říká stejně "divný" ředitel
Smíchovská průmyslovka a gymnázium jsou v českém školství unikátem, který mnozí obdivují a jiné k nepříčetnosti dráždí. Studenti tu například nemusí v pátek chodit do školy a místo toho mají čas na samostudium, zakládají start-upy nebo rozjíždí projekty. Polovina učitelského sboru je mladší 28 let a na škole dokonce učí devět jejích studentů z vyšších ročníků.
Nepředstavitelné se stalo realitou. Atletický fenomén prohrál poprvé po 40 závodech
Na Diamantové lize ve Stockholmu skončila po 40 závodech a třech letech vítězná série hvězdného švédského tyčkaře Armanda Duplantise. Světový rekordman skončil výkonem 580 cm druhý, porazil ho Australan Kurtis Marschall.
ŽIVĚ Zelenskyj je v Londýně. S třemi dalšími státníky bude hledat cestu k ukončení války
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes přicestoval do Británie na bilaterální jednání s premiérem Keirem Starmerem a také k rozhovorům v takzvaném formátu E3 plus Ukrajina, tedy vedle Starmera i s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Friedrichem Merzem. Hlavním tématem diskusí má být obrana Ukrajiny ve válce s Ruskem.
Potíže s asfaltem zdržely formule v Monaku. Italský úkaz pak přepsal historii
Velkou cenu Monaka formule 1, jež byla deset kol před koncem na tři čtvrtě hodiny přerušena kvůli problémům s asfaltem, vyhrál Ital Kimi Antonelli.