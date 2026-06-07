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Sport

Svůdná ikona a lamačka hokejových srdcí. Kurnikovová prchla z Ruska i tenisových kurtů

Krásná a kultovní. Sexy tenistka Anna Kurnikovová slaví 45 let.
Krásná a kultovní. Sexy tenistka Anna Kurnikovová slaví 45 let.
Krásná a kultovní. Sexy tenistka Anna Kurnikovová slaví 45 let.
Krásná a kultovní. Sexy tenistka Anna Kurnikovová slaví 45 let.
Krásná a kultovní. Sexy tenistka Anna Kurnikovová slaví 45 let.
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24 fotografií
Krásná a kultovní. Sexy tenistka Anna Kurnikovová slaví 45 let. |
Foto: ABACA
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Nevyhrála ve dvouhře jediný turnaj, na žebříčku to dotáhla nejvýš do první osmičky, přesto je jednou z legend tenisových kurtů. Anna Kurnikovová v neděli slaví 45. narozeniny. Připomeňte si její kariéru.

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