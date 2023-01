Český úkaz září i přes problémy se srdcem. Teď touží prohnat Nadala

Velký talent českého tenisu v Melbourne vybojoval svou první grandslamovou šanci a hned ji stylově využil. Dvacetiletý Dalibor Svrčina postoupil do druhého kola Australian Open, když si nečekaně hladce poradil s favorizovaným Španělem Jaimem Munarem.

Už před pěti lety o něm dlouholetý kapitán daviscupového týmu a zkušený prostějovský kouč Jaroslav Navrátil v rozhovoru pro Aktuálně.cz říkal:

"Nestalo se nám už dlouho, že by někdo takhle hladce přešel od žákovského tenisu k tomu juniorskému. Je to něco obdivuhodného. Dlouho jsme neměli takový talent."

Hubený mladík v mládí pravidelně převyšoval své vrstevníky. Stal se mistrem Evropy do 14 let, což z českých tenistů předtím dokázal jen o 30 let dříve Martin Damm.

V době, kdy mu bylo stále jen čtrnáct, výraznou měrou přispěl k tomu, že Češi po dvaceti letech vyhráli Davis Cup hráčů do 16 let. Byl pasován na úkaz a spasitele českého mužského tenisu.

"Je to celodvorcový hráč, skvěle se pohybuje, má vyrovnané základní údery, o něco lepší má asi bekhend. Ale nejdůležitější je u něj hlava, jeho myšlení," popisoval Svrčinu Navrátil a přirovnal jej k Radku Štěpánkovi.

Přechod do dospělé kategorie ale šikovnému tenistovi nešel hladce, i kvůli zdravotním patáliím.

Životní sezonu 2021 končil smutně, se značně nejistými prognózami. Na turnaji v Turecku se mu během utkání udělalo zle. Srdeční tachykardie, na které občas trpěl, nikdy nebyla tak silná jako tehdy.

K bušení srdce, na něž už je zvyklý, se přidala závrať a téměř kolapsový stav.

"Jsem na sebe naštvaný, že jsem v zápase pokračoval i přes tyhle problémy. Nebyl jsem zodpovědný, abych si uvědomil jasné priority," vyčítal si vítěz juniorské čtyřhry z Australian Open 2019.

Následná vyšetření naštěstí žádný zásadní problém neodhalila, Svrčina přesto musí být opatrnější, zejména co se týče přílišné náročnosti programu. Hraje tak výrazně méně turnajů než jeho vrstevníci.

"Souvisí to čistě se zdravotními potížemi. Vždy přišlo něco, o čem ale neinformujeme. Vždy přišel nějaký zdravotní problém nebo hendikep, přičemž se nejednalo o prkotiny, tak jsme trochu přibrzdili. Je náchylnější ke zraněním, měl sérii zdravotních obtíží," vysvětlila pro Tenisový svět Svrčinova maminka Zuzana Svrčinová, sama lékařka z Ostravy, která je jedinou členkou tenistova melbournského týmu.

Do kvalifikací grandslamů se tedy šikovný player dostal až v minulém roce a postupně neuspěl na Roland Garros, ve Wimbledonu ani na US Open.

Na čtvrtý pokus už si ale svou první grandslamovou šanci vydřel.

V Melbourne v minulém týdnu z pozice 216. hráče světového žebříčku zvládl tři kola kvalifikace, i když ve druhém odvracel mečboly a vysloužil si svou vysněnou premiéru.

A v ní zazářil ještě výrazněji. 64. hráče světa Jaimeho Munara smetl po setech 6:3, 6:2, 6:2.

"Do zápasu jsem šel s tím, že ho chci vyhrát. Určitě jsem si to tu nechtěl jenom užít. Cítil jsem, že je to přijatelný los a že nějakou šanci vyhrát mám," komentoval úspěch český tenista.

Podobně si bude věřit i před druhým kolem, kde vyzve Japonce Jošihita Nišioku.

Když duel zvládne, mohl by si ve třetím kole zahrát s živoucí ikonou, obhájcem titulu Rafaelem Nadalem. Už před losem turnajového pavouka si Svrčina dvaadvacetinásobného grandslamového šampiona za soupeře přál.

Španěla totiž považuje za skvělého člověka a svůj idol od první chvíle, kdy začal vnímat tenis.