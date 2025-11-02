Suverénní nástup světové jedničky, Sabalenková zahájila Turnaj mistryň vítězstvím

Vítězka letošního US Open Sabalenková porazila světovou osmičku Paoliniovou za hodinu a 11 minut. Zdolala ji popáté za sebou a pošesté z osmi vzájemných zápasů.
"Jednou jsem sice ztratila podání, ale jinak jsem byla koncentrovaná po celý zápas a měla jsem ho pod kontrolou," citovala agentura AFP čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Sabalenkovou.
Světová trojka a úřadující šampionka Gauffová prohrála s Pegulaovou pátý z osmi zápasů. Přišla devětkrát o servis, doplatila také na 17 dvojchyb.
"Coco je velká šampionka a skvělá bojovnice. Známe se dobře, nic nás už nemůže překvapit. O to je to vítězství cennější," řekla na kurtu Pegulaová.
Ve čtyřhře dnes do Turnaje mistryň vstoupí také Kateřina Siniaková. Světová deblová jednička po boku Američanky Taylor Townsendové, se kterou loni došla do finále, nastoupí proti maďarsko-brazilské dvojicí Tímea Babosová, Luisa Stefaniová.
Devětadvacetiletá Siniaková před čtyřmi lety vyhrála Turnaj mistryň s Barborou Krejčíkovou. V Rijádu si navíc může zajistit, že sezonu popáté zakončí jako světová jednička, čímž by vyrovnala rekord Martiny Navrátilové.
Tenisový Turnaj mistryň v Rijádu (tvrdý povrch, dotace 15,5 milionu dolarů):
Dvouhra:
Skupina Steffi Grafové: Sabalenková (1-Běl.) - Paoliniová (8-It.) 6:3, 6:1, Pegualová (5-USA) - Gauffová (3-USA) 6:3, 6:7 (4:7), 6:2.
Čtyřhra:
Skupina Liezel Huberové: Dabrowská, Routliffeová (3-Kan./N. Zél.) - M. Andrejevová, Šnajderová (5-Rus.) 6:3, 7:6 (7:2).
Po deseti měsících lítých bitev na všech obydlených kontinentech dospěla tenisová sezona k závěru. Ženské soupeření vrcholí přepychovou akcí pro osm nejlepších singlistek a osm nejlepších párů v Rijádu. WTA Finals můžete sledovat od 1. do 8. listopadu na CANAL+ Sport 2 v přímých přenosech, které doprovodí živá studia s exkluzivními hosty. Mezi pozvanými jsou Barbora Krejčíková, Tomáš Berdych nebo Tereza Valentová. K vidění budou rovněž rozhovory s deblovou královnou Kateřinou Siniakovou, která v Saúdské Arábii reprezentuje Česko.