Světová jednička není meta, na které se chci zastavit, hlásí Plíšková. O první soupeřce neví nic

před 1 hodinou

Ve středu v podvečer vstoupí za obhajobou titulu v americkém Cincinnati světová jednička Karolína Plíšková. "Soupeřka? Vůbec nevím, jak hraje," říká česká hráčka před soubojem s Ruskou.

Cincinnati - Už je to rok, co Karolína Plíšková prožila hektické léto plné zvratů. Nejprve sklidila kritiku českých fanoušků za svou neúčast na olympijských hrách v Riu. Místo toho se vrhla do tvrdého tréninku, který jí záhy vynesl největší úspěchy kariéry. A poslal ji definitivně mezi prvotřídní hvězdy světového tenisu.

Češka vyhrála v americkém Cincinnati svůj nejcennější titul a vzápětí došla do premiérového grandslamového finále na US Open.

Po roce je v úplně jiné pozici. Je světovou jedničkou. Nahání ji smečka hladových soupeřek. A čeká ji těžká obhajoba loňského vodopádu bodů. Ve středu večer vstoupí Plíšková v Cincinnati do boje, v prvním utkání ji čeká Ruska Natalia Vichljancevová.

"Momentálně nemám tušení, jak hraje. Nic o ní nevím," přiznává pětadvacetiletá hráčka. Jako obvykle v takových chvílích spoléhá na pomoc kouče Davida Kotyzy, který jistě o teprve dvacetileté tenistce, obývající 64. místo rankingu, vše potřebné zjistí.

Plíšková by v každém případě chtěla navázat na loňskou spanilou jízdu. "Byla to před rokem neocenitelná zkušenost. Pomohlo mi to v mé další cestě. Je krásný pocit se sem teď vrátit a trochu i zavzpomínat," přiznává lounská rodačka.

Když už jsme u toho vzpomínání, není na škodu si tu parádu připomenout. Plíšková před rokem na turnaji série Premier 5 ztratila jeden jediný set, ve čtvrtfinále se Světlanou Kuzněcovovou.

Jinak soupeřky drtila. Šanci neměly Jelena Ostapenková, Misaki Doiová, Garbině Muguruzaová ani Angelique Kerberová. Poslední dvě jmenované stars uhrály v semifinále, respektive finále shodně pouhopouhé čtyři gemy.

"Cítím ten rozdíl. Tehdy jsem se nemusela vyrovnávat s takovým tlakem. Přesto věřím, že se mi podaří na loňský rok úspěšně navázat," věří Plíšková, která už si turnaj v roli světové jedničky vyzkoušela minulý týden v Torontu, kde vypadla ve čtvrtfinále po velké bitvě s pozdější finalistkou Caroline Wozniackou.

Po misi na kanadském Rogers Cupu měla Češka pár dní volno. Ale příliš neodpočívala. "Potřebovala jsem hlavně dost času na trénink. Tady v Cincinnati jsou jiné míče, povrch i podmínky oproti Torontu. Musím udělat maximum pro to, abych byla ve středu dobře připravená," vysvětluje.

Cincinnati bude jejím posledním turnajem před US Open. "Už proto mi tady jde o hodně. Cítím se dobře, tvrdý povrch mi naprosto vyhovuje. Ne každý zápas mi vyjde podle představ, ale myslím si, že se mi konstantně daří hrát docela dobrý tenis. Myslím si, že mám dobrou šanci. Ale obsazení je silné, stát se může cokoli," varuje Plíšková samu sebe.

Obhajoba loňského titulu, navíc privilegium být světovou královnou. To vše jsou věci, které nutně musí působit na nervy Karolíny Plíškové. Na druhou stranu se česká tenistka nechce nechat svazovat a paradoxně měnit pozitivní věci v cokoli negativního.

"Nehraje v podstatě žádnou roli, jestli jsem v žebříčku první nebo druhá. Je to stále stejné v tom, že musím jít na kurt a tam pak předvést to nejlepší, co ve mně je," tvrdí.

"Být na prvním místě je pochopitelně velký úspěch. Ale není to pro mě nějaká meta, na které bych se chtěla zastavit. Letos zbývá ještě několik turnajů, jeden grandslam. To jsou moje cíle. Uspět tam," dodává.