Australian Open bez světové jedničky. Alcaraze nepustí do hry zranění nohy

První hráč světového žebříčku Carlos Alcaraz ze Španělska musí kvůli zranění pravé nohy vynechat úvodní grandslam sezony Australian Open. Devatenáctiletý hráč na sociálních sítích oznámil, že si v tréninku poškodil zadní stehenní sval.

"Ve vrcholné fázi přípravy jsem se zranil při náhodném a nepřirozeném pohybu v tréninku. Pracoval jsem tvrdě, abych se dostal do nejlepší formy, a je to pro mě těžká chvíle," uvedl Alcaraz. "Musím ale být optimista, uzdravit se a dívat se dopředu. Australian Open, uvidíme se v roce 2024," dodal.

Vítěz US Open měl v Melbourne startovat potřetí, jeho maximem je tam loňská účast ve třetím kole. To byl v minulém roce jeho nejhorší výsledek na grandslamech. Ve Wimbledonu prošel o kolo dál, na French Open byl ve čtvrtfinále a závěrečný turnaj velké čtyřky v New Yorku ovládl, načež se stal nejmladší světovou jedničkou v historii.

Nový rok ale pro něj začal podobně, jako zakončil ten předchozí, protože kvůli zranění břišních svalů Alcaraz přišel o Turnaj mistrů i finálový turnaj Davisova poháru.