Svět zpozorněl. Co je zač ta Bouzková? Chci být mixem Sereny s Halepovou, reaguje

Prokazovala letos více než zajímavou formu, přesto je jízda Marie Bouzkové do čtvrtfinále Wimbledonu velkým překvapením. Třiadvacetiletá hráčka je pro svět novým českým úkazem na tenisové scéně.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Kdo to je? Jaká je? Odkud je? Kam až může dojít? Po dalším brilantním představení Marie Bouzkové v neděli v areálu londýnského All England Clubu zesílila zvědavost.

"Pro ty, kteří ještě tolik neznají vás a vaši hru, jak byste sama sebe popsala?" ptal se jeden ze zahraničních novinářů české hráčky, která poprvé v životě usedla za kouzelně nasvícený a wimbledonskými motivy ozdobený stůl v hlavní místnosti pro tiskové konference.

"Řekla bych, že jsem celodvorcová hráčka. Ubráním spoustu míčů, ale také se snažím být agresivní pokaždé, když k tomu dostanu šanci. Snažím se být konzistentní a bojovat o každý míč, hrát rychle," soukala ze sebe pražská rodačka.

Nebylo to všechno. Dalšího z příchozích zajímalo, k jakým tenistkám minulosti nebo současnosti by se Bouzková přirovnala. A jakým vzorům by se chtěla přiblížit.

"Vždycky to byl spíš mix hráček. Chtěla bych být tak konzistentní jako Simona Halepová. A můj idol je odjakživa Serena Williamsová. Samozřejmě se s ní ale nemůžu srovnávat," dodala rychle.

"Kdybych si ale chtěla z hráček namíchat svou vlastní hru, byly by to tyhle dvě," vykládala 66. hráčka světového žebříčku.

Snaží se být jako Serena

Po chvíli ještě rozvinula důvody svého nekonečného obdivu k držitelce třiadvaceti grandslamových trofejí. "Serena je prostě úžasná. Miluju její hru a jsem šťastná, že je tady pořád s námi. Snad se vrátí ještě silnější."

Bouzková si minulý týden proti Williamsové zahrála čtyřhru na turnaji v Eastbourne.

"Být poblíž ní a sledovat, jak dělá jednotlivé věci, byl pro mě výjimečný zážitek. Upřímně, zkouším být jako ona," poznamenala.

Serena během bohaté kariéry zvedala na londýnském centrálním kurtu trofej Venus Rosewaterové hned šestkrát. Bouzková tak v této souvislosti dostala otázku, zda současné vítězné rozpoložení bere jako příležitost k pokusu o útok na nejvyšší mety.

"Nechci na to teď myslet, před hodinou skončil zápas. Nevidím ale důvod, proč takhle nepokračovat. Získala jsem víru v sama sebe. Ale co je nejdůležitější, užívám si svůj tenis a užívám si každý den tady," reagovala.

Ve čtvrtfinále bude čelit největší favoritce spodní poloviny pavouka. V úterý se postaví proti světové dvojce Ons Džabúrové z Tuniska.

"Znám ji velmi dobře, je to milá dívka. A jedna z nejtalentovanějších na okruhu," popisovala nadcházející překážku.

"Ons umí v zásadě cokoli, velmi dobře mixuje hru, zkouší dost kraťasů. Její hra hodně baví. Já budu chtít vrátit co nejvíc balónů, hrát svou hru. Zkusím být agresivní. Hrát s Ons na trávě je hodně ošemetné se všemi rotacemi, které umí," chválila sedmadvacetiletou hvězdu.

Tunisanka: Moje hra jí bude vadit

Džabúrová večer po vítězství nad Belgičankou Elise Mertensovou prakticky popsala vlastní přednosti úplně stejně.

"Můžu dát tvrdý úder, nebo změnit rytmus. Můžu dát slice. Je to ošemetné. Kdybych hrála proti někomu, kdo hraje takhle, byla bych z toho otrávená," usmála se Tunisanka.

Sympaticky vyjádřila radost z výkonů české tenistky. "Miluju způsob, jakým Marie hraje, a je skutečně úžasné vidět ji vyhrávat," řekla.

"Očekávám těžkou bitvu. Ona je velká bojovnice, dokáže být úplně všude, vrátit cokoli," pochválila Češku. Respekt ano, strach z Bouzkové ale mít nebude.

"Na druhou stranu si myslím, že by jí má hra mohla pořádně vadit," vyslala Džabúrová jasný signál.

Zatímco česká tenistka mluví v Londýně o celoživotním snu Wimbledon jednou vyhrát, Tunisanka dává bez kompromisů najevo, jak by talíř pro šampionku nejraději pozvedla už příští sobotu.

"Nejvyšší cíle si dávám na každém turnaji, takže nemám důvod to tady měnit. Je jedno, kdo bude hrát proti mně, já budu bojovat až do konce, protože ten titul vážně chci," nechala se slyšet Džabúrová.