Svět se baví, jak vzteklého Rusa v Paříži zpražila manželka. Jsi šílený, vyslechl si

Daniil Medveděv se vyrovnává s dalším selháním, na Roland Garros vypadl hned v prvním kole po pětisetové bitvě s australským outsiderem. Bilance hvězdného Rusa na grandslamových turnajích v posledních dvou sezonách děsí, čemuž odpovídá i rostoucí frustrace. S tou se musela v Paříži vypořádat až jeho žena, její pohotový zásah pobavil celý svět tenisu.
Třicetiletý šampion US Open z roku 2021 se letos vyhrabal z nejhoršího. Zastavil pád žebříčkem a vrátil se do elitní desítky.
Jeho bilance na turnajích velké čtyřky vypadá vskutku děsivě. Od začátku roku 2025 vypadl na čtyřech ze šesti grandslamů už v prvním kole, jednou ve druhém a jednou ve čtvrtém.
Antuku navíc Medveděv vyloženě nesnáší, což dal během kariéry mnohokrát najevo, a tak jeho porážka hned na úvod Roland Garros zase tolik nepřekvapila. S 97. hráčem světa Adamem Waltonem prohrál po šíleném průběhu 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.
„Nechci hledat výmluvy. Vím, proč tady neumím zahrát dobře. Ale pokud to řeknu, budou to výmluvy. Takže si to nechám pro sebe,“ prohlásil Rus nejprve na tiskové konferenci.
Jeden z novinářů ho ale přece jen donutil myšlenky rozvést. To když mu v otázce natvrdo sdělil: „Jsi tak nepředvídatelný, že je opravdu obtížné ti porozumět. Jsi chytrý člověk, ale na kurtu někdy šílený. Co bys na to řekl?“
Medveděv si to nevzal osobně a vysvětloval, proč má ve svých výkonech tak extrémní výkyvy.
„Každý turnaj má jiný kurt, jiné míče. Každý den je jiný. Když si dost nepospím, nepodávám takový výkon. Nejsem dobrý v adaptaci na různé podmínky. To je vše, co k tomu můžu říct,“ uvedl.
Nikoho už nemohly překvapit ani vzteklé výlevy, kterými se Medveděv ve vypjatých chvílích bitvy s držitelem divoké karty Waltonem prezentoval. Významnou část jeho frustrace obvykle schytávají členové jeho týmu, své si v úterý vyslechl zejména švédský trenér Thomas Johansson.
Medveděv zuřil už během prvního setu a jedna z jeho hlavních stížností mířila na nesnesitelné vedro: teploty v Paříži se opět vyšplhaly až ke 30 stupňům Celsia.
Pochopení pro lamentování svého manžela ale neměla Darja Medveděvová. Zatímco kouč se sotva zmohl na nějakou obranu, její slova obletěla tenisový svět. „Vedro je pro všechny stejné. Všichni trpí. Měl by ses chovat slušně,“ reagovala.
Medveděv rázem otočil a zaměřil pozornost směrem k vlastnímu špatnému výkonu. „Až začnu trefovat kurt, začnu se chovat slušně,“ odvětil.
Moment pobavil i osazenstvo studia Eurosportu. Podle experta Alexe Corretji Medveděv podobné konverzace potřebuje.
„Je to vtipné, ano, ale Daniil tohle potřebuje. Potřebuje podobné rozhovory, někdy ani nepřemýšlí nad tím, co říká. Občas prostě něco vypustí z pusy, aby ze sebe dostal trochu stresu, který právě cítí,“ vysvětlil Španěl.