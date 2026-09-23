Svět tenisu řeší zvláštní šachy Strýcové, Nosková se blýskla úderem dne

Mohla si dovolit obrovský luxus. Česká kapitánka Barbora Strýcová nasadila do prvního zápasu čtvrtfinálové bitvy Billie Jean King Cupu až třetí nejlepší tenistku týmu Marii Bouzkovou, přesto se její parta radovala z výhry 2:0 nad Británií a tedy i z poklidného postupu do pátečního semifinále. Česká dominance teď přichází na přetřes.
Před zápasem byla nehrající šéfka české ženské tenisové reprezentace hodně tajemná a nechtěla ani naznačit, koho nakonec v úterý pošle proti britským outsiderkám na kurt.
Nakonec to byla 26. hráčka světa Bouzková. V každé jiné zemi na turnaji logická volba, ale když na české lavičce trůní například světová osmička Karolína Muchová, je to přinejmenším pozoruhodné.
„Zajímavé taktické šachy. Strýcová nasadila Bouzkovou proto, že očekávala, že Britky vytáhnou Harriet Dartovou, kterou Bouzková snadno porazila na US Open. Kapitánka Keothavongová ale také překvapila, a to nasazením Kartalové, která nehrála ostrý zápas od března,“ podivoval se známý tenisový reportér José Morgado na síti X.
Sonay Kartalová sice Bouzkovou opravdu potrápila, ale nakonec se po třísetové bitvě stejně radovala Češka.
„Hodně pro mě znamená, že do mě kapitánka vložila důvěru, nebylo daleko k tomu, abych předvedla ten výkon, jaký bych v budoucnu chtěla. Sice jsem prohrála, ale odcházím spokojená,“ pochvalovala si Britka.
Její parťačka Katie Boulterová pak proti české jedničce Lindě Noskové neuhrála ani set, takže britské naděje zhasly už po dvou utkáních.
„Zápas s Češkami byl od začátku velká výzva. Obě naše holky by musely mít svůj den, podat špičkový výkon a ještě mít i trochu štěstí, aby uspěly. Nemůžu jim nic vytknout,“ zastávala se svých reprezentantek Anne Keothavongová, bývalá 48. hráčka světa.
Britským tenistkám tak začíná předčasná dovolená, než se v říjnu naplno vrhnou na asijskou šňůru turnajů WTA.
„Nevnímám to jako nějakou tragédii. Češky jsou tady v Číně nejsilnějším týmem, upřímně si neumím představit, že by to tady celé nevyhrály. Hodně by mě to překvapilo,“ dodala Keothavongová.
Nosková splnila roli favoritky a s Boulterovou se mírně trápila pouze ve druhém setu. Nasázela přitom hned 15 es, z toho čtyři ve zkrácené hře. Blýskla se ale povedenou výměnou a křižným prohozem, který pořadatelé označili za úder dne.
„Neměla nárok se tam ještě dostat,“ napsal na síti x oficiální účet Billie Jean King Cupu.
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