Přeskočit na obsah
Benative
23. 9. Berta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Svět tenisu řeší zvláštní šachy Strýcové, Nosková se blýskla úderem dne

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Mohla si dovolit obrovský luxus. Česká kapitánka Barbora Strýcová nasadila do prvního zápasu čtvrtfinálové bitvy Billie Jean King Cupu až třetí nejlepší tenistku týmu Marii Bouzkovou, přesto se její parta radovala z výhry 2:0 nad Británií a tedy i z poklidného postupu do pátečního semifinále. Česká dominance teď přichází na přetřes.

Billie Jean King Cup Finals - Quarter Finals - Czech Republic v Britain
Barbora Strýcová a Linda NoskováFoto: REUTERS – Tingshu Wang
Reklama

Před zápasem byla nehrající šéfka české ženské tenisové reprezentace hodně tajemná a nechtěla ani naznačit, koho nakonec v úterý pošle proti britským outsiderkám na kurt.

Nakonec to byla 26. hráčka světa Bouzková. V každé jiné zemi na turnaji logická volba, ale když na české lavičce trůní například světová osmička Karolína Muchová, je to přinejmenším pozoruhodné.

„Zajímavé taktické šachy. Strýcová nasadila Bouzkovou proto, že očekávala, že Britky vytáhnou Harriet Dartovou, kterou Bouzková snadno porazila na US Open. Kapitánka Keothavongová ale také překvapila, a to nasazením Kartalové, která nehrála ostrý zápas od března,“ podivoval se známý tenisový reportér José Morgado na síti X.

Sonay Kartalová sice Bouzkovou opravdu potrápila, ale nakonec se po třísetové bitvě stejně radovala Češka.

Reklama
Reklama

„Hodně pro mě znamená, že do mě kapitánka vložila důvěru, nebylo daleko k tomu, abych předvedla ten výkon, jaký bych v budoucnu chtěla. Sice jsem prohrála, ale odcházím spokojená,“ pochvalovala si Britka.

Její parťačka Katie Boulterová pak proti české jedničce Lindě Noskové neuhrála ani set, takže britské naděje zhasly už po dvou utkáních.

„Zápas s Češkami byl od začátku velká výzva. Obě naše holky by musely mít svůj den, podat špičkový výkon a ještě mít i trochu štěstí, aby uspěly. Nemůžu jim nic vytknout,“ zastávala se svých reprezentantek Anne Keothavongová, bývalá 48. hráčka světa.

Britským tenistkám tak začíná předčasná dovolená, než se v říjnu naplno vrhnou na asijskou šňůru turnajů WTA.

Reklama
Reklama

„Nevnímám to jako nějakou tragédii. Češky jsou tady v Číně nejsilnějším týmem, upřímně si neumím představit, že by to tady celé nevyhrály. Hodně by mě to překvapilo,“ dodala Keothavongová.

Nosková splnila roli favoritky a s Boulterovou se mírně trápila pouze ve druhém setu. Nasázela přitom hned 15 es, z toho čtyři ve zkrácené hře. Blýskla se ale povedenou výměnou a křižným prohozem, který pořadatelé označili za úder dne.

„Neměla nárok se tam ještě dostat,“ napsal na síti x oficiální účet Billie Jean King Cupu.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
BONO zpěvák - THE EDGE hudebník - skupina U2 - turné Vertigo 2005
BONO zpěvák - THE EDGE hudebník - skupina U2 - turné Vertigo 2005
BONO zpěvák - THE EDGE hudebník - skupina U2 - turné Vertigo 2005

Půlstoletí s legendárními irskými rockery U2. Kapela chystá hudební novinku

Za pět desetiletí na světové hudební scéně ušli irští rockeři U2 pozoruhodnou cestu. Začala v Dublinu 25. září 1976, kdy se Bono, The Edge, Adam Clayton a Larry Mullen Jr. dali dohromady a zprvu hráli písně ve stylu post-punku, aby postupně přešli do rocku, elektronických experimentů a náladových kytarovek.

Jan Nedvěd
Jan Nedvěd
Jan Nedvěd

"Jenže ta hudba volala a říkala: Honzo! Honzo!" Písničkář Jan Nedvěd slaví 80 let

Pro folkovou legendu Jana Nedvěda, který se narodil 24. září 1946, byla hudba vždy na prvním místě. Po koketování s bigbítem začal hrát s country kapelou Toronto, ze které se později stali Brontosauři, a brzy paralelně i s ještě slavnějším Spirituál kvintetem. V obou kapelách Nedvěd vystupoval se svým o rok mladším bratrem Františkem, jenž v roce 2021 zemřel na rakovinu.

Reklama
Aftermath of a Russian drone attack in Kyiv region
Aftermath of a Russian drone attack in Kyiv region
Aftermath of a Russian drone attack in Kyiv region

ŽIVĚ Kyjev hlásí požáry na několika místech. Hoří benzinka, železniční doprava stojí

V Kyjevě ve středu v důsledku pokračujících ruských vzdušných útoků vypuklo několik požárů, pozastavena byla příměstská železniční doprava, zasažena byla i čerpací stanice. Informovaly o tom místní úřady, na které se odvolává agentura Unian. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že ruské síly na Ukrajině zasáhly obranná a energetická zařízení, logistická centra i lodě využívané ukrajinskou armádou.

Reklama
Reklama
Reklama