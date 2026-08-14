Svět je zase ohromen. Siniaková zažila čínské „šílenství“, neušla ani deset metrů v kuse

Umění Kateřiny Siniakové znovu uchvátilo tenisový svět. Česká tenistka v Torontu v nabité konkurenci suverénně získala 38. deblovou trofej kariéry, po boku zkušené Čang Šuaj je letos neporazitelná. V kanadské metropoli i na výletě na nedalekých Niagárských vodopádech přitom na vlastní kůži zakusila čínskou tenisovou horečku.
Jistě, Siniaková je ve čtyřhře schopná vítězit prakticky s kýmkoli, kdo se vedle ní postaví na stejnou stranu kurtu. S čínskou šampionkou přesto tvoří speciální pár s neopakovatelnou chemií.
Se sedmatřicetiletou Čang Šuaj po boku hrála Češka druhý letošní turnaj a stejně jako v lednu v Adelaide ani nyní na „tisícovce“ v Torontu hvězdný pár nenašel přemožitelky.
Siniaková s Šuaj spolu během kariéry odehrály jen pět turnajů, tři z nich ale vyhrály a pyšní se fenomenální bilancí 15 vítězství a 2 porážek. Třináct z těchto výher navíc zaznamenaly bez ztráty setu.
„Navázaly tam, kde skončily,“ napsal obdivně oficiální web asociace WTA v titulku. „Společně nehrají často, ale když už se na kurtu sejdou, většinou odcházejí jako vítězky,“ dodala v reportáži.
Česko-čínský pár vyhrál všechny sety i v Torontu, kde přitom narazil na celou řadu hvězdných soupeřek. Poražené zůstaly například Mirra Andrejevová, Coco Gauffová, Storm Hunterová, Sara Erraniová nebo Nicole Melicharová-Martínezová.
„Ani nedokážu spočítat, kolik grandslamových vítězek proti nám stálo. Byla to velká výzva, musely jsme každé kolo hrát trochu jinak. Zvládly jsme to skvěle,“ prohlásila Šuaj po finále.
Nasazené jedničky ztratily během pěti kol pouhých 28 gamů. Ani jednou nemusely do zrádného rozhodujícího super tie-breaku hraného do deseti bodů.
„To je opravdu něco unikátního a skvělého, protože nikdy nevíte, co se může v super tie-breaku stát,“ podotkla Siniaková.
„Jsem vždycky šťastná, když můžu hrát s Katkou,“ doplnila čínská hráčka.
„Užíváme si nejen zápasy, ale i prakticky každý den, kdy spolu můžeme trénovat. Vidíme, že se každý den obě zlepšujeme, postupně, krůček po krůčku. To je ten největší klíč,“ vysvětlila chemii Číňanka, která dokáže často emotivní a nadměrně perfekcionistickou Češku uklidnit jako málokdo.
Sama Siniaková mluvila o neustálém přívalu pozitivní energie.
Světová deblová jednička neměla v Torontu k dispozici svůj tým a tak byla součástí „čínské výpravy“. Zažila díky tomu velké věci. Ve velkoměstě s 2,79 miliony obyvatel totiž žije po New Yorku druhá nejpočetnější čínská komunita v Severní Americe.
„Měla jsem pocit, jako bych hrála v Číně. Vešla jsem do restaurace nebo supermarketu a všechno bylo čínské. Říkala jsem si: Jsem opravdu v Kanadě?“ smála se Šuaj na tiskové konferenci. „První den jsem dorazila do tréninkového areálu a říkám: Proč mám pocit, že jsem v Pekingu?“
Šuaj se Siniakovou podnikly během turnaje výlet k nedalekým Niagárským vodopádům. I tam se setkaly s mimořádným zájmem čínských fanoušků.
Podle Češky neušly ani deset metrů, aniž by je někdo zastavil. „Opravdu každou chvíli někdo žádal o společnou fotku. Bylo to opravdu moc fajn. A vodopády byly vážně nádherné,“ uvedla Siniaková.
Její letošní bilance bere dech. V roce 2026 už získala šest deblových titulů, přičemž uspěla ve všech šesti finále, do kterých se dostala. Jedenáctinásobná grandslamová vítězka v dámské čtyřhře už má na kontě deset trofejí z turnajů druhé nejvyšší kategorie WTA 1000.
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