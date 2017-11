Nejdřív svatomartinská husa a pak zpívali kanáři. Tak se rodí nové tenisové hvězdy

před 1 hodinou

Nikola Bartůňková a Vojtěch Petr v sobotu ovládli superfinále Tennis Arena Kids Tour a pojedou na týdenní pobyt do akademie Patricka Mouratogloua v Nice. Nad páry ze Slovenska a Rakouska dominovali i přesto, že si zvolili pěkně tučnou večeři.

Praha - Většina českých i světových tenisových hvězd už odpočívá na dovolené a přemýšlí o tom, jaká asi bude ta příští sezona. Na kurtech pražské Štvanice se to ale o víkendu hemží ratolestmi, které by také mohly za pár let plnit stránky sportovních rubrik. Superfinále Kids Tour sem zavedlo nejlepší tenisové páry do 12 let z Česka, Slovenska a Rakouska.

Nikde se netísní davy fanoušků, zástupy novinářů nečekají na rozhovor. Zpoza ochozu uzavřené haly vykukují pouze hlavy rodičů nebo trenérů, kteří sledují, jak jedenáctiletá Nikola Bartůňková s o rok starším Vojtěchem Petrem rozdávají kanáry a drtí jednoho soupeře za druhým.

Se slovenským a rakouským párem neztrácejí ani set a hlavní cena v podobě týdenního pobytu na akademii kouče Sereny Williamsové Patricka Mouratogloua v Nice je jejich.

Přitom o den dřív na tiskové konferenci vypadá všechno jinak. Všech šest reprezentantů se usadí za stolečky se jmenovkami, aby odpovídali na otázky novinářů, a Češi vedle Slováků patří k těm nejstydlivějším, jejich odpovědi jsou strohé s úmyslem hlavně to mít co nejrychleji za sebou.

Zato jejich rakouští vrstevníci působí až neuvěřitelně profesionálně. Jen co v reprezentačních červenobílých soupravách usednou za stůl, už se ptají, zda mají odpovídat v němčině či angličtině.

"Rakouský svaz bere přípravu dětí ohromně vážně, je jim mnohem blíž, než je běžné u nás, pracuje s nimi, učí je profesionálnímu přístupu. Nevím, kolik českých dětí by zvládlo odpovídat na tiskovce v angličtině. Poslali sem s nimi i národního trenéra," přiznává později ředitel Kids Tour Martin Holiš.

Marlies Liel Rothensteinerová a Moritz Lesjak jsou opravdu upovídanější, druhý jmenovaný si dokonce vzpomene, že proti Petrovi už hrál na letním Summer Cupu v Rakovníku a těsně prohrál. "Tam to ale bylo na antuce, na tvrdém povrchu bych měl mít víc šancí," dodává Lesjak.

"Já si to nemyslím," pobaví kurážnou odpovědí auditorium český reprezentant a se stejnou vervou přistupuje následně i k výběru večeře. V jeho rodném Frenštátě se na svatého Martina sejde celé město na náměstí a slaví se dobrým pitím i jídlem. A tak Vojta nemohl jinak. "Dal bych si to husí stehno s knedlíkem," zapichuje prst do jídelního lístku.

Zatímco Slováci sahají po řízcích, sportovně nejzodpovědnější pokrm si dávají Rakušané, když do sebe soukají těstoviny. Na kurtu je to v sobotu ale přesně obráceně. Nejvíce energie a tenisového umu ukazuje český pár.

Bartůňková překvapuje soupeře solidní ranou z forhendu, moc nechybuje a má odvahu sem tam nečekaně zkrátit hru. Na dálku působí klučičím dojmem i proto, že raději hraje v kraťasech než v sukních.

"Z toho si nic nedělejte, jako malá nechtěla nosit sukýnky ani Markéta Vondroušová a kam se dostala," utěšuje rodiče Magdalena Zemanová, trenérka mládeže I. ČLTK, kde se vedle Vondroušové připravuje i Bartůňková.

Petr si zase počíná na kurtu jako ostřílený mazák, má skvělý přehled a soupeře si vodí ze strany na stranu. Nad umem české dvojice kroutí hlavou i rakouský trenér. "Slováci jako soupeři, fajn, ale Češi jsou ještě o level výš," říká a musí se spokojit až se třetím místem svých svěřenců.

Hlavní cena tak připadne českým talentům, v polovině dubna se podívají do tréninkové akademie v Nice. Pro Petra to bude už druhá zahraniční zkušenost, před třemi lety vyhrál na Kids Tour týdenní pobyt v tréninkovém centru Chris Evertové v Miami.

"To byl pro něho zážitek, letěl letadlem, poprvé za moře, užil si všechno, povedlo se i počasí, byl nadšený," vzpomíná Vojtěchova maminka Lenka Petrová.

"Pro děti je strašně důležité vidět, jak se v zahraničí trénuje, nikdo se s nikým nepáře, funguje tam disciplína. Vytáhne je to z té české louže a jejich komfortní zóny, naberou cenné zkušenosti," vysvětluje ředitel Kids Tour, proč se hraje právě o takovou cenu.

Vychovávat nadějného tenistu ale pro rodiče není jednoduché. Tréninky, regenerace, soustředění, růst mladého sportovce stojí vedle peněz i spoustu času. Z Frenštátu pod Radhoštěm je do Prahy kolem tří hodin cesty vlakem, i tak má Petr na Štvanici pořádnou podporu.

"Je tu rodina, kamarádi, my na Moravě jsme takoví, že držíme pospolu. Je to náročné, ale Vojta nás do tenisu tak vtáhl, že nejde jinak," usmívá se Petrová. Přijel sem s nimi i šéf klubu TK Na Dolině Petr Lehnert, kde malý obdivovatel Rogera Federera trénuje.

Svůj klenot z trojanovického tenisového areálu si musí střežit, pár let už ho totiž lanaří sto kilometrů vzdálený prostějovský klub Miroslava Černoška, kde už si byl Vojta i zahrát. Stejně se ale vrátil do domácího prostředí Na Dolině.

"Je to i o tom, že kluk si nejde jen zahrát tenis a trénovat, ale jde za kamarády, baví ho to tam," říká Lehnert. "Na Dolině navíc máme od klubu perfektní podmínky. Kdyby toho nebylo, Vojta by asi dnes už nehrál. Není důvod si stěžovat," dodává Petrová s tím, že klubu plně důvěřuje a trenérům do práce nemluví, jak bývá často u rodičů zvykem.

"On nás Vojta stejně neposlouchá. My s manželem jsme tenis nikdy nehráli, nerozumíme tomu, takže autoritou je pro něho jen trenér," říká maminka.

Sama věří, že z jejího syna může jednou být vrcholový tenista. "Má na to hlavu, baví ho, když má za sebou publikum a hraje pak ještě líp." Na cestě za úspěchem ho nezastavila ani tučná svatomartinská husa. "Byla skvělá, pěkně promazala klouby," culí se malý šampion.