Surreálné drama, chaos a řežba, která ohromila svět. Na „geniální“ Muchovou se hrne úžas

Nejteplejší den letošního Wimbledonu přinesl jednoznačně nejžhavější duel, alespoň mezi ženami. Karolína Muchová sehrála s Coco Gauffovou fenomenální semifinálovou řežbu, kterou rozhodl až super tie-break třetího setu. Obě tenistky v něm měly šanci zápas ukončit, zvládla to ale Češka. Zahraje si finále Wimbledonu a na její adresu míří extatické ohlasy z celého světa.
„Pane bože! Co jsme to právě viděli? Je deset minut po zápase a já mám stále husí kůži po celém těle,“ svěřovala se nadšením rozklepaná bývalá britská tenistka a nyní expertka Johanna Kontaová v televizním vysílání.
Výstižně tak shrnula pocity, které úvodní semifinále Wimbledonu přivodilo drtivé většině tenisové planety.
„Karolína Muchová vyhrává nejvíce dramatický ženský zápas roku!“ glosoval francouzský tenisový novinář Bastien Fachan na sociální síti X.
Přes sociální sítě se u spektakulárního představení musela zastavit i Jennifer Capriatiová, americká legenda, která příliš často současný tenis nekomentuje.
„To byl fantastický zápas. Strašně tvrdá porážka pro Coco, ale má spoustu času. Cítím, že tohle je vzácná šance pro Muchovou, která je opravdu skvělou tenistkou. Připomíná mi, jaký byl tenis v dřívější době,“ vypálila lichotku.
Olomoucká rodačka ji nadchla mimo jiné v ženském tenise prakticky nevídaným volejem po střemhlavém skoku à la Boris Becker.
„Představte si, že něco takového vytáhnete v super tie-breaku. Karolíno Muchová, to bylo neskutečné,“ psal oficiální účet Wimbledonu.
Muchová začala proti slavné soupeřce, s níž měla před utkáním drtivě zápornou bilanci 1:6 na zápasy, velmi sebejistě. V prvním setu pokračovala ve velkolepých výkonech z předchozího průběhu turnaje a Gauffovou zničila poměrem 6:2.
Jenže dvojnásobná grandslamová šampionka se nevzdává nikdy. Ve druhém setu přebrala iniciativu a Češce dovolila jediný game. Ve třetím setu se dle očekávání hra vyrovnala. Že až takhle, ale překvapilo všechny.
Dramatičtější a atraktivnější to být nemohlo. Jeden z volejů české tenistky byl tak dobrý, že mu musela zatleskat i soupeřka.
V super tie-breaku hraném do deseti bodů vedla Muchová 6:3, Gauffová srovnala a za stavu 8:9 měla mečbol. Češka její podání jen tak tak vyškrábla na druhou stranu a Američanka to měla na „téčku“ ložené.
Jenže fatálně selhala. Další dva mečboly už si vypracovala Muchová. A druhý proměnila po poslední z vysoce nadstandardního množství strhujících výměn.
„Karolína Muchová je wimbledonskou finalistkou! Nějakým způsobem to dokázala. Neuvěřitelný zápas. Vždycky jsme věděli, co v ní je, když je zdravá. A teď její tenis mluví sám za sebe. Je naprosto geniální,“ křičela komentátorka mezinárodního přenosu.
„Klaňte se Muchové! Gauffová je přitom snad největší mistryní v řešení krizových situací na světě. Karolína ale přes obrovské nervy našla cestu. Je škoda, že jedna z nich musela prohrát,“ vyjádřil se tenisový analytik Vansh Vermani.
„Konec zápasu byl naprosto surreálný. To drama, chaos, chyby. Bylo tam všechno, co dělá tenis špičkovou podívanou. Zatraceně jsem si to užil,“ žasl novinář Scott Barclay.
„Největší vítězství kariéry Karolíny Muchové a zároveň nejlepší zápas ženského Wimbledonu. Tenhle zápas měl úplně všechno,“ uvedl Christopher Clarey z New York Times a rozplýval se nad ohromujícím úderovým repertoárem Muchové.
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