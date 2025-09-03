Ikona Naomi básní o Muchové. Češka vyrovnala rekord z roku 1979, ale není to dobře

Zatím se spolu potkaly na okruhu pětkrát, zápas v Miami v roce 2022 ale zůstal nedohrán kvůli brzké skreči české hráčky. A tak je vzájemná bilance vyrovnaná 2:2 na zápasy.
Potřetí za sebou se přitom Karolína Muchová a Naomi Ósakaová střetnou na grandslamovém turnaji. Loni ve třetím kole přesvědčivě triumfovala Češka, letos na Australian Open ale ve třech setech slavila Japonka.
Po několika vypjatých soubojích už je pojí vzájemný respekt.
"Naomi je skvělá hráčka. Myslím, že opět chytila formu a zlepšuje se. Můžeme to vidět na jejích výsledcích. Očekávám těžkou bitvu. Bude to pro mě určitě výzva, protože ona si znovu věří, že může být nejlepší," řekla novinářům Muchová.
Čtyřnásobná grandslamová vítězka hraje nejlepší tenis od svého návratu po narození dcery. Vyniká rychlou hrou, spoléhá se na servis, výborně se hýbe a začíná být znovu postrachem těch nejlepších.
Na předchozím turnaji v Montrealu došla až do finále a v New Yorku vyřadila Rusku reprezentující Austrálii Darju Kasatkinovou a světovou trojku Coco Gauffovou.
Její šampionské mentální nastavení je zpátky, o tom nemůže být pochyb. Sama přiznává, že dlouhodobá frustrace z výkonů, kterým něco chybělo, je pryč.
Sedmadvacetiletá rodačka z Ósaky komplimenty devětadvacetileté Muchové oplatila.
"Moc dobře vím, jak to pro mě bude složité. Je a vždycky byla jednou z nejtalentovanějších tenistek světa. Strašně dobře se hýbe a je velice silná," prohlásila s úctou 24. hráčka aktuálního světového žebříčku.
Muchovou dělí jediné vítězství od třetího semifinále US Open v řadě, experti i bookmakeři se ale poměrně jednoznačně staví na japonskou stranu.
Jedním z hlavních důvodů je přitom rekord US Open z roku 1979, který v tomto ročníku Muchová vyrovnala.
Během úvodních čtyř kol totiž ztratila 53 gamů, což je v New Yorku maximum v celé otevřené éře tenisu.
"Ósakaová proti Gauffové působila energicky, ztratila jen pět gamů, zatímco Muchová se po téměř třech hodinách bitvy s Martou Kosťukovou zdála být bez energie. Únava by zde mohla být problémem, protože všechny čtyři zápasy Muchové byly na tři sety," vysvětlil oficiální web WTA, proč mírně favorizuje Japonku.
Muchová, kterou v osmifinále trápila ztuhlá záda a zadek, celkově strávila na kurtech deset hodin a 14 minut. Ósakaová strávila na kurtech takřka o polovinu méně času.
Navíc zatím vždy platilo, že když Ósakaová na grandslamu došla do čtvrtfinále, získala potom titul. Dvakrát na US Open a dvakrát v Austrálii.