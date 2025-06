Styl "pojď sem, kam jdeš". Měli ho za zázračné dítě, teď Čech letí mezi elitu

Před lety platil za jednoho z největších talentů českého tenisu. Hladkým přesunem z žáků mezi juniory ohromil odborníky, předvídali mu zářivou budoucnost. Dalibora Svrčinu ale přibrzdily mimo jiné i problémy se srdcem. Dnes je zdravý a ve dvaadvaceti letech míří mezi světovou elitu. Hraje lépe a lépe.

Před dvěma lety nadchl postupem do druhého kola Australian Open. Dodnes ale tento úspěch zůstává jeho jedinou účastí v hlavní soutěži grandslamů.

Skutečně průlomovou sezonu prožívá Dalibor Svrčina až letos.

Vyhrál dva challengery v Indii a Itálii, jeho výkony se stabilizovaly a ejhle, mladý tenista klepe na dveře první světové stovky, kde se už zanedlouho může stát pátým Čechem po Jakubu Menšíkovi, Tomáši Macháčovi, Jiřím Lehečkovi a Vítu Kopřivovi.

Momentálně už je na 113. příčce. V pondělí vstoupil suverénně do kvalifikace Wimbledonu, výsledkem 6:1, 6:2 smetl Australana Omara Jasiku. Pokud zvládne ještě dvě kola, potvrdí svou příslušnost k elitě.

"Potenciál na to má. S trenérem Markem Jaloviecem v poslední době hodně zapracovali na servisu. Ne na síle, spíš na procentuální úspěšnosti a umístění. To byla u Dalíka vždycky slabina," řekl nedávno deníku Aktuálně.cz tenisový expert Dušan Lojda.

"Je to extrémně šikovný hráč, soupeře si umí vodit po kurtu ve stylu "pojď sem, kam jdeš". Takový hračička, ale tím, že je menšího vzrůstu, takový subtilnější, nikdy nebylo podání jeho hlavní zbraní. A hodně zvedl i forhend. Je to i skvělý a chytrý kluk z dobré rodiny," popsal mladého hráče Lojda.

Už před osmi lety o Svrčinovi dnes již bývalý kapitán daviscupového týmu a zkušený prostějovský kouč Jaroslav Navrátil v rozhovoru pro Aktuálně.cz říkal:

"Nestalo se nám už dlouho, že by někdo takhle hladce přešel od žákovského tenisu k tomu juniorskému. Je to něco obdivuhodného. Dlouho jsme neměli takový talent."

Drobný hráč v mládí pravidelně převyšoval své vrstevníky. Stal se mistrem Evropy do 14 let, což z českých tenistů předtím dokázal jen o 30 let dříve Martin Damm.

V době, kdy mu bylo stále jen čtrnáct, výraznou měrou přispěl k tomu, že Češi po dvaceti letech vyhráli Davis Cup hráčů do 16 let. Byl pasován na úkaz a spasitele českého mužského tenisu.

"Je to celodvorcový hráč, skvěle se pohybuje, má vyrovnané základní údery, o něco lepší má asi bekhend. Ale nejdůležitější je u něj hlava, jeho myšlení," popisoval Svrčinu Navrátil a přirovnal jej k Radku Štěpánkovi.

Přechod do dospělé kategorie ale šikovnému tenistovi nešel hladce, i kvůli zdravotním patáliím.

Výbornou sezonu 2021 končil smutně, se značně nejistými prognózami. Na turnaji v Turecku se mu během utkání udělalo zle. Srdeční tachykardie, na které občas trpěl, nikdy nebyla tak silná jako tehdy.

K bušení srdce, na něž už je zvyklý, se přidala závrať a téměř kolapsový stav.

"Jsem na sebe naštvaný, že jsem v zápase pokračoval i přes tyhle problémy. Nebyl jsem zodpovědný, abych si uvědomil jasné priority," vyčítal si vítěz juniorské čtyřhry z Australian Open 2019.

Následná vyšetření naštěstí žádný zásadní problém neodhalila, Svrčina musel být nějakou dobu opatrnější a hrát výrazně méně turnajů než jeho vrstevníci. Teď už je ale v plném zatížení, zdravý a připravený vstoupit mezi nejlepší.