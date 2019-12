Studená válka. Piqué balancuje na hraně, Federer zatím zůstává zdvořilý

Pouští se Gerard Piqué do bitev, které nemůže vyhrát? Fotbalista Barcelony a strůjce revoluce v tenisovém Davisově poháru dává stále více munice odpůrcům svých smělých vizí.

"Pokud nás Davis Cup vnímá jako konkurenci, beru to s úsměvem," říká Roger Federer, tvůrce Laver Cupu. | Foto: Reuters

První ročník v novém systému se nakonec povedl nad očekávání, k ideálu měl ale daleko. Davis Cup od mnohých porodních bolestí zachránilo, že v Madridu triumfovali domácí Španělé s fenomenálním Rafaelem Nadalem v sestavě. Na revoluční změny se však i nadále valí značné množství kritiky.

Piquého přístup založený na sebevědomé rétorice přitom odpůrce ještě více provokuje.

Majitel investiční skupiny Kosmos spoléhá na takřka neomezené finanční zdroje. Ani příslib tří miliard dolarů, které hodlá v následujících pětadvaceti letech napumpovat do skomírající značky nejstaršího týmového tenisového klání, mu ale nemůže zajistit nedotknutelnost.

Elitní obránce fotbalové Barcelony zatím ignoruje jakékoli hranice a pouští se na tenký led. Hrozba konfliktu s vlivným Rogerem Federerem roste. Piqué totiž nepřímo útočí na Švýcarův vysněný, a během prvních tří ročníků velmi úspěšný a atraktivní projekt - Laver Cup.

Fotbalista a investor si uvědomuje, že pokud chce z nového Davisova poháru udělat akci, která překoná věky, musí se popasovat s přímou konkurenci. Tou je v první řadě ATP Cup. Týmová soutěž, jejíž pilotní díl je na programu už za pár týdnů, hned na startu sezony 2020.

"Chceme v budoucnu obě akce spojit a vytvořit unikátní dvoutýdenní velkolepé klání národů," vyhlásil Piqué. Nejde ani tak o jeho prvoplánovou vizi, jako o nutnost.

V Madridu během finálového turnaje Davisova poháru mu hvězdní hráči v čele s Rafaelem Nadalem a Novakem Djokovičem dali jasný signál: oba turnaje do budoucna hrávat nechtějí. A je nabíledni, že podnik pod patronátem ATP bude u většiny z nich dostávat přednost, což ostatně potvrzuje i kvalita obsazení prvního ročníku obou událostí.

Na Davis Cup do Madridu sice přijela polovina první desítky, do Austrálie se ale v lednu chystá devět z deseti nejlepších.

Piqué a vedoucí představitelé organizace ITF, která má Davis Cup pod palcem, už se pokoušeli s vedením mužského okruhu jednat loni. Marně. Jenže teď Kosmos větří novou šanci. Od ledna už ATP nepovede Brit Chris Kermode, ale Ital Andrea Gaudenzi.

"Budeme znovu jednat. Nedává smysl, abychom měli dvě podobné soutěže," řekl Piqué a začal se ohánět zbrusu novým termínem. Velký spojený projekt by se měl konat v září. Tedy v termínu po US Open, v němž si Federer hýčká svůj Laver Cup.

Piqué nejprve o Federerovi prohlásil, že byl jeho dětským idolem, poté šla ale servilnost stranou. Španěl zpochybnil oprávněnost kritických výtek dvacetinásobného grandslamového šampiona a uvedl, že vycházejí hlavně z Federerových obchodních zájmů.

"Má Laver Cup, je to jeho dítě, jeho turnaj. Chce ho chránit a vytvořit z něj co největší věc. Tomu naprosto rozumím," podotkl.

Své zájmy pak ale postavil do přímého rozporu. "Na druhé straně, my se budeme snažit Davis Cup dostat na novou úroveň, protože mluvíme o 119 letech historie. Podle mě se oba podniky nedají porovnávat."

Federer je zatím v naprostém klidu, tedy alespoň navenek. Když měl reagovat na Piquého slova, zůstal zdvořilý.

"Davis Cup mi toho hodně dal. A já toho dal hodně Davis Cupu. Proto o něm neřeknu nic špatného. Doufám, že zůstane úspěšný, potřebuje to," poznamenal. "Náš Laver Cup je tři roky starý, Davis Cup má 120 let. Pokud nás berou jako konkurenci, beru to s úsměvem," dodal mnohoznačně.

S podobným alibi přistoupil Piqué ke kritice od další velké tenisové osobnosti, bývalé světové jedničky Lleytona Hewitta.

Australský kapitán popsal vedení Davis Cupu fotbalistou za směšné a dodal, že Piqué o tenise nic neví. "Jako kdybych já šel provádět změny v Lize mistrů," odtušil a zmínil první konkrétní dopady netradičního partnerství. "Kosmos si koupil celou ITF a v podstatě ji teď řídí. Proto vidíme na Davis Cupu nejrůznější španělské sponzory. Všude jsou reklamy na španělskou fotbalovou ligu," všiml si.

I v tomto případě Piqué negativní ohlasy přisuzuje konkurenčnímu boji. "Chápu, že kritizují Australané. Vždyť to oni pořádají ATP Cup. Jsme konkurence, v jejich zájmu je, aby Davis Cup neuspěl," řekl dvaatřicetiletý fotbalový mistr světa i Evropy.

On sám prý chápe, co tenisté chtějí a potřebují. Zda tomu věří i oni, naznačí příští měsíce. Astronomické prémie pro hráče v celkové výši 20 milionů dolarů nakonec samy o sobě nemusí stačit.