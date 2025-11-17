Tenis

Strýcovou duel emočně vyčerpal, Pálovi děkovala. Zase můžeme vyhrát, hlásí

ČTK Sport ČTK, Sport
před 3 hodinami
Budoucí kapitánka českých tenistek Barbora Strýcová byla šťastná, že se národní tým udržel v elitní skupině Poháru Billie Jean Kingové. Bývalá světová jednička ve čtyřhře věří, že bude mít jednou možnost vést hráčky v boji o celkový triumf.
Barbora Strýcová a Petr Pála
Barbora Strýcová a Petr Pála | Foto: Milan Kammermayer

O víkendu už byla součástí výpravy ve Varaždínu, kde se Češky v barážovém turnaji zachránily po nedělním vítězství nad domácím Chorvatskem 2:1 na zápasy. Strýcová v nahrávce pro česká média poděkovala a pogratulovala loučícímu se kapitánovi Petru Pálovi.

"Radost mám nesmírnou. Bylo to emočně velmi vyčerpávající. Byly to nervy až do posledního balonku," řekla Strýcová.

Češky vstoupily do baráže v pátek jasným vítězstvím nad Kolumbií 3:0. V nedělním přímém souboji o jediné postupové místo nezačaly proti Chorvatsku dobře a po porážce Nikoly Bartůňkové s Petrou Marčinkovou prohrávaly.

Obrat ale zařídila Linda Nosková, která nejprve zdolala Antonii Ružičovou a poté ve čtyřhře spolu s Lucií Havlíčkovou porazily dvojici Marčinková, Jana Fettová 6:2, 3:6, 6:3.

"V tom deblu se to přelévalo z jedné strany na druhou. Bylo to vypjaté. Holky tu koncovku ale zvládly neskutečně. Jsem nesmírně ráda, že se to povedlo a že zase můžeme hrát světovou skupinu," uvedla Strýcová.

Češky se vypořádaly v baráži i s řadou absencí. Kvůli zdravotním potížím chyběly Karolína Muchová, Barbora Krejčíková či Markéta Vondroušová. Z důvodu zranění vypadly z nominace na poslední chvíli také Sára Bejlek a Tereza Valentová. Věkový průměr týmu, v němž byla vedle Noskové, Havlíčkové a Bartůňkové také Dominika Šalková a Vendula Valdmannová, byl pouhých 19,4 roku.

"Byl to nejmladší tým v historii a holky to zvládly skvěle. Celý týden se doplňovaly, pilně trénovaly a na to, že tu byly tři nové holky, byly skvělé. Jsem za to ráda. Viděla jsem, že všechny chtějí. Byl to moc fajn týden a skončil takhle dobře," řekla Strýcová.

Několikanásobná vítězka dřívějšího Fed Cupu nastupuje k týmu po Pálovi, který byl kapitánem od roku 2008. Padesátiletý kouč vybojoval s Českem v týmové soutěži rekordních šest titulů.

"Kapitánovi z celého srdce děkuji, co s námi dokázal a co s námi prožil. Za to mu gratuluji. Bylo to dlouhých 17 let, kdy získal šest trofejí, a bylo to výjimečné. Holkám vzkazuji, že se na ně těším, že ten potenciál je ohromný a že tu trofej můžeme zase vyhrát," prohlásila Strýcová.

Související

Velkolepé scény. Američané si zakrývali oči, Krejčíková je přiváděla k mdlobám

Barbora Krejčíková slaví postup do druhého kola US Open 2025
 
Mohlo by vás zajímat

"Bylo to strašně těžké." Nosková hrdinkou thrilleru, Češky zvládly zápas o všechno

"Bylo to strašně těžké." Nosková hrdinkou thrilleru, Češky zvládly zápas o všechno

Sinner vyhrál bitvu gigantů a dokázal to, co nikdo před ním. Dostal rekordní balík

Sinner vyhrál bitvu gigantů a dokázal to, co nikdo před ním. Dostal rekordní balík

Velkolepé scény. Američané si zakrývali oči, Krejčíková je přiváděla k mdlobám

Velkolepé scény. Američané si zakrývali oči, Krejčíková je přiváděla k mdlobám

Finále Turnaje mistrů nabídne hvězdný souboj. Sinnera požene bouřlivé publikum

Finále Turnaje mistrů nabídne hvězdný souboj. Sinnera požene bouřlivé publikum
Tenis sport Obsah Billie Jean King Cup (bývalý Fed Cup) Barbora Strýcová Petr Pála

Právě se děje

před 12 minutami
Takové pohoštění Okamura a Rajchl nečekali. U Svobodných byli vítanými hosty
Domácí

Takové pohoštění Okamura a Rajchl nečekali. U Svobodných byli vítanými hosty

Aktuálně.cz přináší informace o tom, jak to vypadalo na jednání strany, která se po 16 letech porážek radovala z úspěchu.
před 22 minutami
Extrémně talentovaná jezdkyně, říká Häkkinen o své dceři. Má ji s českou partnerkou
Motorismus

Extrémně talentovaná jezdkyně, říká Häkkinen o své dceři. Má ji s českou partnerkou

Do světa formulových závodů míří čtrnáctiletá Ella Häkkinenová, dcera dvojnásobného mistra světa F1 Mikky.
před 23 minutami
Unikátní keltské centrum bude k vidění v královéhradeckém muzeu
Kultura

Unikátní keltské centrum bude k vidění v královéhradeckém muzeu

Objev z let 2023 až 2025 podle odborníků mění pohled na dějiny území ČR před písemnými prameny. Výstava potrvá do 1. března 2026.
Aktualizováno před 25 minutami
"Hanba,táhni pryč, neonácku!" Turek se musel k pietnímu místu na Národní prodrat
Domácí

ŽIVĚ
"Hanba,táhni pryč, neonácku!" Turek se musel k pietnímu místu na Národní prodrat

Dění kolem oslav 17. listopadu sledujeme v online reportáži.
před 43 minutami
Pravý Indiana Jones. Ale objev Machu Picchu byl ve skutečnosti neuvěřitelná náhoda
Magazín

Pravý Indiana Jones. Ale objev Machu Picchu byl ve skutečnosti neuvěřitelná náhoda

Jen málokteré místo na světě je opředeno tolika tajemstvími jako Machu Picchu, ztracené a znovunalezené město Inků.
před 56 minutami
Kapela J.A.R. zahraje v pondělí v pražské Lucerně. Možná vystoupí naposledy
Hudba

Kapela J.A.R. zahraje v pondělí v pražské Lucerně. Možná vystoupí naposledy

Kapela po tomto koncertu naplánovala pauzu na neurčito. Nevylučuje však ani úplný konec činnosti.
před 57 minutami
Studentští vůdci: Šok otřásl Českem. Revoluci pomohla fake news, zásah byl brutální
47:06
Domácí

Studentští vůdci: Šok otřásl Českem. Revoluci pomohla fake news, zásah byl brutální

Sledujte v den 36. výročí Sametové revoluce diskuzi tří předáků studentského hnutí Stuha.
Další zprávy