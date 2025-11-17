Strýcovou duel emočně vyčerpal, Pálovi děkovala. Zase můžeme vyhrát, hlásí

O víkendu už byla součástí výpravy ve Varaždínu, kde se Češky v barážovém turnaji zachránily po nedělním vítězství nad domácím Chorvatskem 2:1 na zápasy. Strýcová v nahrávce pro česká média poděkovala a pogratulovala loučícímu se kapitánovi Petru Pálovi.
"Radost mám nesmírnou. Bylo to emočně velmi vyčerpávající. Byly to nervy až do posledního balonku," řekla Strýcová.
Češky vstoupily do baráže v pátek jasným vítězstvím nad Kolumbií 3:0. V nedělním přímém souboji o jediné postupové místo nezačaly proti Chorvatsku dobře a po porážce Nikoly Bartůňkové s Petrou Marčinkovou prohrávaly.
Obrat ale zařídila Linda Nosková, která nejprve zdolala Antonii Ružičovou a poté ve čtyřhře spolu s Lucií Havlíčkovou porazily dvojici Marčinková, Jana Fettová 6:2, 3:6, 6:3.
"V tom deblu se to přelévalo z jedné strany na druhou. Bylo to vypjaté. Holky tu koncovku ale zvládly neskutečně. Jsem nesmírně ráda, že se to povedlo a že zase můžeme hrát světovou skupinu," uvedla Strýcová.
Češky se vypořádaly v baráži i s řadou absencí. Kvůli zdravotním potížím chyběly Karolína Muchová, Barbora Krejčíková či Markéta Vondroušová. Z důvodu zranění vypadly z nominace na poslední chvíli také Sára Bejlek a Tereza Valentová. Věkový průměr týmu, v němž byla vedle Noskové, Havlíčkové a Bartůňkové také Dominika Šalková a Vendula Valdmannová, byl pouhých 19,4 roku.
"Byl to nejmladší tým v historii a holky to zvládly skvěle. Celý týden se doplňovaly, pilně trénovaly a na to, že tu byly tři nové holky, byly skvělé. Jsem za to ráda. Viděla jsem, že všechny chtějí. Byl to moc fajn týden a skončil takhle dobře," řekla Strýcová.
Několikanásobná vítězka dřívějšího Fed Cupu nastupuje k týmu po Pálovi, který byl kapitánem od roku 2008. Padesátiletý kouč vybojoval s Českem v týmové soutěži rekordních šest titulů.
"Kapitánovi z celého srdce děkuji, co s námi dokázal a co s námi prožil. Za to mu gratuluji. Bylo to dlouhých 17 let, kdy získal šest trofejí, a bylo to výjimečné. Holkám vzkazuji, že se na ně těším, že ten potenciál je ohromný a že tu trofej můžeme zase vyhrát," prohlásila Strýcová.