Strýcová ve Wu-chanu zvládla první kolo a čeká ji Halepová

Tenistka Barbora Strýcová vstoupila do turnaje ve Wu-chanu vítězstvím 6:4, 6:2 nad domácí Wang Si-jü.

Čínskou soupeřku zdolala po horším začátku za hodinu a půl a ve druhém kole lukrativního podniku ji čeká Rumunka Simona Halepová, která je nasazená jako číslo čtyři.

Na posledním letošním turnaji kategorie Premier 5 bude útočit na post světové jedničky Karolína Plíšková. Současná první hráčka světa Ashleigh Bartyová obhajuje 350 bodů za loňské semifinále a v případě vyřazení v prvním zápase by ji v čele pořadí vystřídala Plíšková. Pokud Australanka zahajovací zápas vyhraje, bude česká tenistka potřebovat nejméně postup do semifinále. Po případném finále mezi oběma nejvýše nasazenými hráčkami bude jedničkou vítězka.

Roli nasazené pětky ve Wu-chanu plní Petra Kvitová, jež turnaj v letech 2014 a 2016 vyhrála. Po volném losu se ve druhém kole utká s Polonou Hercogovou ze Slovinska. Do čínského dějiště by se měla přesunout také vítězka ze Soulu Karolína Muchová, které los přisoudil do prvního kola krajanku Marii Bouzkovou.

Dvouhra - 1. kolo: Strýcová (ČR) - Wang Si-jü (Čína) 6:4, 6:2, Sabalenková (9-Běl.) - Sasnovičová (Běl.) 6:1, 6:2, Stephensová (10-USA) - Čang Šuaj (Čína) 7:5, 6:4, Collinsová - V. Williamsová (obě USA) 7:5, 7:6 (7:5), Hercogová (Slovin.) - Pegulaová (USA) 6:0, 6:1, Jastremská (Ukr.) - Tomljanovicová (Austr.) 7:6 (7:5), 6:2, Peraová - Bradyová (obě USA) 6:4, 3:6, 6:4, Garciaová (Fr.) - Kasatkinová (Rus.) 6:2, 6:2, Rybakinová (Kaz.) - Ču Lin (Čína) 7:5, 2:6, 6:0.