Strýcová zdobí stromek v pyžamu, na Ježíška věřila do dvanácti let

Tenistka Barbora Strýcová vánoční svátky miluje. Třiatřicetiletá letošní wimbledonská vítězka ve čtyřhře na Štědrý den strojí stromek v pyžamu, má v programu zaškrtané oblíbené pohádky, které sleduje, a nepřecpává se. Cukroví i řízek s bramborovým salátem si ale ráda vychutná.

Světová jednička deblového žebříčku tráví Vánoce v rodné Plzni s rodiči. "To období je někdy do smutna, ale Vánoce jinak strašně miluju. Když jsme všichni doma a pustíme si pohádky a jíme cukroví, tak to je krásný odpočinek," řekla držitelka Zlatého kanára, ceny pro nejlepší tuzemskou tenistku.

Ideální Štědrý den Barbory Strýcové je plný pohodové atmosféry. "Vstanu co nejdřív, aby den byl co nejdelší," začala semifinalistka Wimbledonu ve dvouhře a v popisu pokračovala: "Stromeček nastrojím v pyžamu, sním štolu, pak si lehnu k pohádkám, které už mám zaškrtané, dám si čočku, zdřímnu si a vyčkávám. V sedm začneme jíst a v devět zazvoní zvonec a jdou se rozbalovat dárky."

Dárky pro své nejbližší s oblibou balí a zkouší i péct cukroví. "Pekla jsem bezlepkové perníčky a linecké. Moc to ale neumím, udělala jsem malé těstíčko, bylo z toho patnáct lineckých a ty už jsme snědli," rozesmála se.

Z pozice vrcholové sportovkyně se nemůže ládovat krátce před startem sezony. Na druhou stranu se ale nedrží zpátky. "Nepřejídám se, protože bych to ráno na tréninku cítila, ale cukroví, řízek nebo salát si neodříkám," podotkla.

Jako malá holka dlouho věřila na Ježíška. "Asi do dvanácti let," prozradila. Ráda vzpomíná, jak její táta vytvářel pro děti představu, že se Ježíšek blíží. "Jako že nalítává. Musely jsme být schované a úplně jsem se klepala. Několikrát nám málem shořel stromek, protože to úplně nejistil," vzpomínala Strýcová.

Koledy si zpívá nahlas, jen když je sama. Miluje klasické pohádky. "Sůl nad zlato a Byl jednou jeden král, to jsou jedničky," řekla. S rodinou dodržují i vánoční zvyky, pouštějí lodičky a krájejí jablko. "Chodili jsme na půlnoční, ale teď už se nám z jídla a tepla z krbu chce v deset spát," řekla devátá v anketě Sportovec roku.

Zatímco Vánoce má Strýcová moc ráda, Silvestr je pro ni obyčejným dnem. Navíc ho často tráví v letadle na cestě do Austrálie na první turnaje sezony a stejné to bude i letos. "Silvestr v letadle je pro mě normální a nevadí mi to, protože ho nemusím. Spíš je to pro mě smutný den, protože uběhl další rok," uvedla.