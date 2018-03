Strýcová slaví. Z Indian Wells má nejcennější titul ve čtyřhře

před 2 hodinami

Barbora Strýcová vyhrála s Tchajwankou Sie Šu-wej čtyřhru na tenisovém turnaji v Indian Wells a získala nejcennější deblový titul v kariéře.

Indian Wells - Barbora Strýcová vyhrála s Tchajwankou Sie Šu-wej čtyřhru na tenisovém turnaji v Indian Wells a získala nejcennější deblový titul v kariéře. Ve finále porazily nejvýše nasazenou ruskou dvojici Jekatěrina Makarovová, Jelena Vesninová dvakrát 6:4.

Strýcová a bývalá světová jednička Sie Šu-wej vytvořily pár na poslední chvíli, původně měly na kalifornském turnaji hrát každá s někým jiným. Nakonec došly až k titulu, který se jednatřicetileté české tenistce povedlo získat poprvé od září 2016.

Strýcová měla hrát s Ruskou Světlanou Kuzněcovovou, poté s krajankou Andreou Sestini Hlaváčkovou. Sie Šu-wej byla domluvená s Rumunkou Monicou Niculescuovou. Jejich zamýšlené partnerky ale nakonec hrály spolu a zpět k původním plánům se vrátí až na příštím turnaji v Miami. "Nějaká pravidla se změnila a nemohly jsme to vyměnit. Tak jsme si řekly, dobrá, my budeme hrát spolu a ony spolu. A takhle do dopadlo," okomentovala Strýcová úspěšný kalifornský start.

Ruské olympijské vítězky porazily v náročných větrných podmínkách na centrálním dvorci za 83 minut. "Člověk musí hrát trošku jinak. Proti větru jsme zkoušely víc lobovat. V těchto zrádných bodech jsme asi byly o něco lepší," popsala Strýcová taktiku.

"Barbora prostě zabíjela všechny voleje. Já se soustředila na to, abych dávala míčky na základní čáru. Od prvního zápasu jsme se zlepšovaly," pochvalovala si spolupráci Sie Šu-wej. "Navíc se dobře známe. Jsme stejně staré, hrály jsme spolu v juniorkách," dodala Strýcová s tím, že si na kurtu dobře sedly. "Ona je velice klidná, já jsem hodně emocionální a ono to funguje. Nutí mě být klidnější, víc přemýšlet a brát věci v pohodě. To mi vyhovuje," dodala.

Strýcová vyhrála čtyřhru na turnaji WTA po jednadvacáté, bývalá světová jednička v deblu Sie Šu-wej má dvacátý triumf.