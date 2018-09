Strýcová si poradila s Cornetovou, Plíšková ve Wu-chanu vydoluje všechny síly

před 23 minutami

Karolína Plíšková bude na turnajích v Číně usilovat o potvrzení účasti na Turnaji mistryň.

Wu-chan - Barbora Strýcová potřetí z devíti pokusů porazila francouzskou tenistku Alizé Cornetovou a na špičkově obsazeném turnaji v čínském Wu-chanu si zahraje druhé kolo. Nad neoblíbenou soupeřkou zvítězila 6:3, 6:2.

Strýcová měla s Cornetovou před dnešním soubojem bilanci 2:6 a i předchozích dvou výher dosáhla na tvrdém povrchu. O postup do osmifinále si zahraje proti Australance Darje Gavrilovové, jež vyřadila světovou dvanáctku Jelenu Ostapenkovou z Lotyšska.

Dvaatřicetiletá plzeňská rodačka Strýcová doplnila ve druhém kole nasazenou pětku Petru Kvitovou, osmičku Karolínu Plíškovou i Kateřinu Siniakovou, která se z postupu radovala již v neděli.

Plíšková do Wu-chanu dorazí jako čerstvá vítězka turnaje v Tokiu, po němž si polepšila v novém světovém žebříčku WTA o jedno místo na sedmou pozici. Dostala se před svou soupeřku v nedělním finále a vítězku nedávného US Open Naomi Ósakaovou, jejíž sérii před domácím publikem v japonské metropoli ukončila.

V pořadí sezony pro Turnaj mistryň v Singapuru Plíšková uzavírá postupující osmičku. O vrchol roku bude šestadvacetiletá česká tenistka nyní usilovat ve Wu-chanu a poté v Pekingu. "Normálně se do Asie moc netěším, ale bojuju o Singapur. Je to poslední velká cesta sezony, tak si to zkusím užít o něco víc a dám do toho všechno, co v sobě ještě mám," řekla Plíšková v rozhovoru pro WTA Insider.

Blízko účasti v Singapuru je Petra Kvitová. V pořadí sezony jí patří čtvrtá příčka a v žebříčku celého roku pátá.

Tenisový turnaj žen ve Wu-chanu v Číně (tvrdý povrch, dotace 2,746.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Muguruzaová (14-Šp.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:4, 6:0, Wang Si-jü (Čína) - Peraová (USA) 6:4, 6:3, Keysová (USA) - Wang Ja-fan (Čína) 6:3, 6:3, Golubicová (Švýc.) - Sorribesová (Šp.) 6:3, 5:7, 6:4, Sabalenková (Běl.) - Suárezová (Šp.) 7:6 (7:2), 2:6, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo:

Peschkeová, Melicharová (7-ČR/USA) - Jang Šao-süan, Čchan Chao-ching (Čína/Tchaj-wan) 7:6 (7:4), 2:6, 10:5.