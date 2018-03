Strýcová si v Indian Wells zahraje o titul ve čtyřhře, ve finále je téměř po roce

před 51 minutami

Švýcarský tenisový démon Roger Federer válí, v roce 2018 stále neprohrál jediný zápas.

Indian Wells - Po téměř roce si Barbora Strýcová zahraje o deblový titul. Na tenisovém turnaji v Indian Wells postoupila do finále čtyřhry s Tchajwankou Sie Šu-wej. V semifinále porazily třetí nasazený kanadsko-čínský pár Gabriela Dabrowská, Sü I-fan 7:6, 6:3.

Jejich finálovými soupeřkami budou nejvýše nasazené Rusky Jekatěrina Makarovová a Jelena Vesninová. Strýcová je ve finále poprvé od loňského dubna, kdy v Miami podlehly s Indkou Saniou Mirzaovou v utkání o titul právě Dabrowské a Sü I-fan.

S bývalou deblovou světovou jedničkou Sie Šu-wej se dala před Indian Wells dohromady poté, co se její dosavadní letošní partnerka Lucie Šafářová měla vrátit k Američance Bethanii Mattekové-Sandsové. Z toho prozatím sešlo, neboť Šafářová kvůli nemoci v Kalifornii nehrála.

Jednatřicetiletá Strýcová bude usilovat o jednadvacátý a dosud nejcennější titul ve čtyřhře. Sie Šu-wej může vyhrát jubilejní dvacátý deblový turnaj.

Švýcarský tenista Roger Federer pokračuje ve vítězném tažení. První hráč světového žebříčku porazil ve 4. kole po takřka bezchybném výkonu na podání Francouze Jéremyho Chardyho 7:5, 6:4 a svou letošní bilanci vylepšil na 15:0. Lepší vstup do sezony zažil jen v roce 2006, od vyrovnání vlastního maxima ho nyní dělí jediné vítězství.

Proti Chardymu se mohl šestatřicetiletý Federer naplno spolehnout na servis. Po svém podání vyhrál 90 procent fiftýnů (44 ze 49), po prvním podání byl dokonce zcela neomylný (25/25). Vyhrát zápas bez jediné ztráty bodu po prvním podání se mu podařilo teprve popáté v kariéře.

Ve čtvrtfinále si Federer zopakuje souboj s nadějným Korejcem Čong Hjonem, kterého zdolal v lednu v semifinále Australian Open. Pokud znovu uspěje, vyrovná šestnáctizápasovou vítěznou sérii, kterou slavil, když mu bylo 24 let. "To bylo skvělé. Ale teď je úplně jiný rok, spousta let uběhla," zdůraznil čtyřnásobný otec.

Výhra nad korejským přemožitelem Tomáše Berdycha ze 3. kola navíc Federerovi zajistí místo světové jedničky i pro příští týden. Pokud Švýcar, jenž v Indian Wells obhajuje loňský triumf, vypadne, vrátí se na tenisový trůn Španěl Rafael Nadal.

Tenisový turnaj v Indian Wells (tvrdý povrch):

Muži (dotace 7,972.535 dolarů):

Dvouhra - 4. kolo:

Federer (1-Švýc.) - Chardy (Fr.) 7:5, 6:4, Del Potro (6-Arg.) - Mayer (Arg.) 3:6, 7:6 (7:2), 6:3, Anderson (7-JAR) - Carreño (11-Šp.) 4:6, 6:3, 7:6 (8:6), Querrey (18-USA) - F. López (28-Šp.) 6:3, 6:4, Raonic (32-Kan.) - Baghdatis (Kypr) bez boje.

Ženy (dotace 7,972.535 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Kasatkinová (20-Rus.) - Kerberová (10-Něm.) 6:0, 6:2.

Čtyřhra - semifinále:

Strýcová, Sie Šu-wej (ČR/Tchaj-wan) - Dabrowská, Sü I-fan (3-Kan./Čína) 7:6 (7:2), 6:3.