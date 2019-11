Strýcová se loučí s Kotyzou. Důchod se blíží a nechci být sobec, prohlásila

View this post on Instagram

Milí fanoušci, mám pro vás zprávu z mého týmu. Po dvou úžasných sezónách jsme se po finále na Turnaji mistryň naposled objali s Davidem Kotyzou jako hráčka a trenér. Rozhodli jsme se ukončit spolupráci. S Davidem jsme si před dvěma lety stanovili cíle. Říkala jsem tomu spíše "reálné tenisové sny." A i když je samozřejmě vždycky prostor, aby bylo lépe, všechny velké cíle, kterých jsem pod Davidovým vedením chtěla dosáhnout, se povedly. Třeba letos jsme vše směřovali k Wimbledonu a byl to můj nejkrásnější turnaj v životě. David je jeden z nejlepších trenérů v Česku a protože se můj tenisový důchod přibližuje, přišlo mi trošku sobecký ho držet u sebe za každou cenu. Davide, díky za tvrdou práci, za všechny rady a za tvoji trpělivost. :-) Byla to jízda, bylo to nahoru a dolu a bylo to skvělý! 😍 💚 SW19