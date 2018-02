Strýcová se během zápasu Kvitové raději schovávala v šatně. Na lavičce jsou to větší nervy, smála se

před 7 hodinami

Barbora Strýcová přidala druhý bod fedcupový bod proti Švýcarkám až nečekaně rychle, před zápasem se ale raději držela v šatně.

Praha - Když se dozvěděla, že půjde v sobotu na kurt O2 areny proti Švýcarkám až jako druhá česká hráčka, nadšená nebyla. Nakonec se ale Barbora Strýcová s tenisovou bitvou proti Belindě Bencicové popasovala skvěle a v prvním kole Fed Cupu přidala na konto výběru Petra Pály druhý bod.

Na Švýcarku nastoupila ve velkém stylu, okamžitě ji brejkla a první sadu ovládla 6:2, v té druhé si za stavu 4:1 trochu zkomplikovala situaci, ale nakonec i tak zvítězila 6:4.

"Odehrála jsem dobrý zápas, takový solidní, soustředila jsem se hlavně na svou hru a na taktiku, co jsme si řekli. Dodržela jsem ji celý zápas, za to jsem moc ráda," řekla Strýcová.

Bencicová se během utkání nemohla dostat k pověstné rychlé hře od základní čáry, Strýcová se skvěle bránila a nutila soupeřku k chybám, nakonec z toho byl snadnější duel, než česká dvojka očekávala.

"To mi samozřejmě vyhovovalo. Byla jsem ale připravená na těžký zápas, Belinda je výborná hráčka, má teď skvělou formu. Já ji nepustila k tomu, aby předváděla svůj tenis. Bylo důležité vrátit každý balón, aby ona musela pracovat a dělat víc chyb. To byl klíč k vítězství," dodala.

Jejich utkání předcházela dramatické třísetové klání mezi Petrou Kvitovou a Viktorijí Golubicovou, které bylo plné zvratů. I proto se raději Strýcová po slavnostním zahájení uklidila do šatny.

"A ani tam to nebylo nic suprového koukat na ten zápas, po očku jsem to sledovala, ale kdybych byla na lavičce, tam jsou to kolikrát větší nervy, než má hráč na kurtu. Tím, že Petra nakonec vyhrála, spadnul ze mě trochu tlak," přiznala.

Hodně smutná přišla mezi novináře po zápase naopak Bencicová. Švýcarská tenistka se slovenskými kořeny doufá, že v neděli podá lepší výkon. "Dnes jsem se na kurtu vůbec necítila dobře, nemohla jsem se dostat do rytmu. Zase se potvrdilo, jak Češky mají silný tým," krčila rameny.

Zářit naopak může Petr Pála. "Každý kapitán musí být spokojený, když vede po prvním dnu 2:0, ale ještě spokojenější budu, když tam bude svítit v neděli svítit trojka. Bylo to určitě pro obě holky náročné, hlavně pro Petru emočně," řekl.

Česká jednička totiž nejprve suverénně ovládla první set během 26 minut, druhý ale jasně 1:6 prohrála a rozhodla po další dlouhé přetahované ve třetí sadě.

"Člověk se těší, hraje doma, začne skvěle, pak se ten zápas začne otáčet, ale musí to zvládnout. Jsem rád, jak se s tím poprala. Takhle v Praze přeci jen nějakou dobu nehrála," připomněl Pála fakt, že Kvitová vyhrála před domácími diváky poprvé po třech letech.

Vedení 2:0 českému kapitánovi pomůže i v tom, že se teď nemusí stresovat, nakolik bude pro neděli v pořádku Karolína Plíšková, která sobotní program vynechala kvůli střevní viróze.

"Je jí už líp, ale hlavní slovo musí mít ona a doktoři. Uvidíme, co řekne na hotelu, já na ni určitě tlačit nebudu, zdraví je přednější. V neděli můžeme nasadit kohokoli," uvedl Pála.