Svět dojaly slzy Strýcové. Češka pak prozradila, na co si musela dát ve finále pozor

Dokázala to, co jen tři ženy v historii před ní. Barbora Strýcová oslavila vítězství v nejprestižnější ženské týmové tenisové soutěži jako hráčka i v roli nehrající kapitánky. „Znamená to pro mě strašně moc,“ svěřila se šéfka českého týmu po triumfu na finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové v čínském Šen-čenu.
Strýcová se zařadila po bok tenisových legend. Na ceněný „double“ před ní dosáhly jen Chris Evertová, Margaret Courtová a právě Kingová, po níž je soutěž, dříve známá jako Fed Cup, nyní pojmenovaná.
„Jsem za to strašně moc ráda a vděčná. To, co jsem prožila tady na kurtu s těmito hráčkami, je neuvěřitelné,“ svěřila se dojatá Strýcová.
„Všichni jsme jim strašně věřili a třešnička na dortu je, že se to podařilo,“ doplnila rodačka z Plzně.
Už před začátkem dnešního finále proti Ukrajině se těžko bránila při hymně slzám, které obletěly svět sociálních sítí.
Po vítězství 2:0 pak byla první, která přiběhla gratulovat Lindě Noskové, jež získala rozhodující bod po výhře 6:3, 7:6 nad Elinou Svitolinovou.
Před ní zdolala Karolína Muchová v úvodní dvouhře Anhelinu Kalininovou 6:2, 6:3.
„Samozřejmě jsem to hrozně moc prožívala,“ přiznala Strýcová. „Snažila jsem se to ale nedat znát. Ten hráč je přeci jen také nervózní a potřebuje na lavičce klid,“ prozradila, čeho se musela na lavičce vyvarovat.
„Vnitřně jsem to ale velmi prožívala,“ ujistila bývalá tenistka, jež byla v době aktivní kariéry známá svými emocemi.
Čtyřicetiletá Strýcová uspěla hned v premiérové sezoně v roli kapitánky, v níž nahradila vloni Petra Pálu. Pod jeho vedením také soutěž několikrát jako hráčka vyhrála - naposledy v roce 2018.
„Lepší první rok v roli kapitánky jsem si nemohla přát. Těším se na další,“ myslela už na nadcházející ročník.
„Každý úspěch je ale důležité pořádně oslavit a na to se teď stejně jako holky těším, protože to z nich trochu spadne. Chci, aby si to moc užily,“ přála si dvojnásobná vítězka Wimbledonu ve čtyřhře.
Češky v Šen-čenu neztratily jediný zápas a poměrem 2:0 porazily také Velkou Británii a Španělsko. Týmovou soutěž vyhrály podvanácté a upevnily si druhou příčku v historickém pořadí za Američankami, které mají o šest titulů více.
„Hrát za Česko pro mě bylo vždycky hrozně důležité a to, že se mi to teď povedlo i jako kapitánce, je něco neuvěřitelného,“ zopakovala někdejší jednička světového deblového žebříčku.
„Vypovídá to o tom, jak máme silný tenis, jak jsou naše hráčky dobré a jak stále nastupuje generace nových a nových. Tahle grupa holek je prostě neuvěřitelná. Jsou to úžasné hráčky,“ popsala Strýcová svůj tým, v němž měla také Marii Bouzkovou, Kateřinu Siniakovou a Sáru Bejlek.
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