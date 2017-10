Strýcová je v Kaméliové skupině. Na Elite Trophy si zahraje i s vítězkou US Open Stephensovou

před 46 minutami

Tenistka Barbora Strýcová si na Elite Trophy v Ču-chaji zahraje v Kaméliové skupině. O postup do semifinále bude hrát s vítězkou US Open Sloane Stephensovou z USA a Lotyškou Anastasijí Sevastovovou. Rozhodl o tom dnešní los v čínském dějišti.

Ču-chaj - Dvanáct nejlepších tenistek sezony, které se nekvalifikovaly na Turnaj mistryň do Singapuru, si v čínském Ču-chaji zahraje o Elite Trophy. Los je rozdělil do čtyř skupin po třech a vítězka každé skupiny postoupí do semifinále.

Barbora Strýcová, která loni skončila ve skupině, se dostane do hry nejdříve ve středu. S královnou posledního grandslamu sezony Stephensovou má bilanci 1:2, nad Sevastovovou vede 2:0 na zápasy.

V Bugenvileové skupině jsou Američanka CoCo Vandewegheová, Ruska Jelena Vesninová a na divokou kartu hrající domácí tenistka Pcheng Šuaj. Azalkovou skupinu tvoří nejvýše nasazená Kristina Mladenovicová z Francie, Němka Julia Görgesová a semifinalistka Wimbledonu Magdalena Rybáriková ze Slovenska. V Růžové skupině se mezi sebou utkají Ruska Anastasia Pavljučenkovová, bývalá světová jednička Angelique Kerberová z Německa a Ashleigh Bartyová z Austrálie.

Minulý rok v Ču-chaji zvítězila Petra Kvitová. První ročník v roce 2015 vyhrála Venus Williamsová po finálovém vítězství nad Karolínou Plíškovou.