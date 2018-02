Strýcová se z nečekané nominace rychle oklepala. Ví, že ji čeká těžká soupeřka

před 8 hodinami

Barboru Strýcovou ve Fed Cupu čeká po čtyřech letech repríza zápasu s talentovanou Švýcarkou Belindou Bencicovou.

Praha - Až krátce před poledním losem se tenistka Barbora Strýcová dozvěděla, že kvůli absenci nemocné jedničky Karolíny Plíškové bude v sobotu hrát jednu ze dvou úvodních dvouher zápasu 1. kola Světové skupiny Fed Cupu proti Švýcarsku. Nejstarší členka českého týmu změří v druhém singlu síly s hostující jedničkou Belindou Bencicovou, kterou v jediném vzájemném duelu v roce 2014 porazila ve třech setech.

Dvacetiletá talentovaná hráčka se slovenskými kořeny se ale od té doby herně hodně posunula a předloni před svým zraněním vystoupala až na sedmé místo žebříčku WTA. "Musím si ten náš zápas nějak v hlavě připomenout. Mám tu taky kapitána, aby mi řekl nějakou taktiku, taky svého trenéra, tak se na ten zápas dobře připravím. Myslím, že Belinda je lepší hráčka, než byla před čtyřmi lety," řekla Strýcová na tiskové konferenci po losu.

Bencicové vinou zranění patří až 73. místo, ale po návratu na kurty má formu a start do sezony jí vyšel. Nejprve s krajanem Rogerem Federerem vyhrála Hopmanův pohár a na Australian Open zase porazila bývalou grandslamovou vítězku Američanku Venus Williamsovou.

"Bude to pro mě moc těžký zápas. Belinda už byla v top ten, je to skvělá hráčka. Má teď výbornou formu, což ukázala v Austrálii i na konci minulé sezony. Abych vyhrála, budu muset předvést maximum toho, co umím, a bojovat o každý fiftýn," prohlásila Strýcová, která je v žebříčku na 25. příčce.

Její dosud jediný vzájemný zápas s Bencicovou v americkém New Havenu trval přes tři hodiny. "Já nikdy nehraju pod hodinu a půl," smála se Strýcová. "Čím delší zápas bude, tím lépe pro mě," mínila.

Jednatřicetiletá rodačka z Plzně půjde na kurt až jako druhá po Petře Kvitové, která rozehraje utkání se Švýcarkami proti Viktoriji Golubicové. "Chci tam jít za stavu 1:0," usmála se Strýcová.

"Samozřejmě hrát jako druhá není nic moc. (Zbylá členka týmu) Lucka (Šafářová) mi říkala, že je to prostě hrozné, že mě tam párkrát navštíví (v útrobách haly při přípravě na zápas). Takže mi moc nedala klid. Ale tak to prostě je a musím se s tím vypořádat," konstatovala Strýcová, která může jako šestá česká hráčka dosáhnout ve Fed Cupu na dvacet a více výher.

Že bude v sobotu hrát, zjistila až dnes dopoledne. "Po tréninku, který jsme měly s Petrou (Kvitovou). Když vám sdělí, že se Kája necítí dobře, moc ve mně radost nebyla. Ale tak to je a já byla prostě připravená," dodala.