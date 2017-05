Strýcová bojovala v semifinále s frustrací. Neměla jsem na Němku žádnou zbraň, smutnila

před 15 minutami

Místy působila bezradně. Česká tenistka Barbora Strýcová v semifinále domácího turnaje J&T Banka Prague Open sice vyhrála proti Němce Moně Barthelové první set, ale pak další dva ztratila a přišla o možnost zahrát si před vlastními fanoušky sobotní finále. Novinářům na tiskové konferenci přiznala, že na bezchybnou soupeřku nemohla najít protizbraň.

V čem se ten jinak dobře rozjetý zápas zlomil?

Hrála chytrý tenis, který mi moc nesedí, a dnes podmínky hrály pro ni víc než pro mě. Kdyby bylo lepší počasí a svítilo slunce, míče by létaly víc, vyhovovalo by mi to spíš. To se ale nestalo, ona byla lepší hráčka a já už na konci téměř neměla co hrát. Pak ale ona znervózněla, využila jsem toho, brejkla ji, ale nedoservírovala jsem. Podání mi vůbec nefungovalo.

Někdy tam Barthelové spadlo všechno i s velkým štěstím, bylo to frustrující?

Hodně to ovlivnil ten můj rychlý nástup, kdy jsem měla 3:0 a 40:15, kdybych ten další gem udělala, tak jí možná uteču a mohlo to být jinak. Postupně ale začala hrát líp, dostávala se do zápasu. Frustrující to trošku bylo, protože jsem na ni neměla zbraň, ona mi všechno vrátila. Všechno jsem si musela odpracovat a to pro mě bylo těžký.

Přesto jste jeden ze dvou brejků dokázala ve třetí sadě získat zpátky, věřila jste, že by ještě mohl přijít velký zvrat?

Věřila, protože, jak jsem ji brejkla, narostlo mi sebevědomí na můj servisový gem. Jenže já si v něm ničím nepomohla, všechno jsem si musela ubojovat zezadu. Měla jsem v gemu sice 30:15, ale chodila jsem přes druhý servis a hned jsem byla pod tlakem. To mě právě mrzí, protože jinak by šla podávat za stavu 5:4 a tam se může stát cokoli.

Bylo znát, že byla soupeřka rozjetá z kvalifikace?

To určitě. Asi jí to tu sedí. Má za sebou spoustu zápasů a v takových podmínkách jí těžké míče sedí, je velká, má větší páku než já, zaslouženě vyhrála.

Včera jste si trochu povzdechla, že hrajete už od 11 hodin, stihla jste po včerejším náročném čtvrtfinále odpočinout?

Výborně. Na zápas jsem se cítila fajn. Bylo to pro mě sice zvláštní, že semifinále začíná v jedenáct, ale nijak mě to na výkonu neovlivnilo. Necítila jsem se špatně. Samozřejmě mě bolí záda, zadek, nohy, ale to je normální.

Nicméně zapsala jste semifinále, jste spokojená, jak se antuková část sezony pro vás vyvíjí?

Po takovém zápase jsou pocity smíšený, ale zahrála jsem tady výborná utkání, obzvláště to včerejší s Katkou. To byl parádní antukový tenis. Mám za sebou v součtu se Stuttgartem šest duelů a to mi pomůže pro ty velké turnaje. Spokojená samozřejmě nejsem, chtěla jsem být ve finále, mrzí mě to. Teď se budu snažit zahrát dobré zápasy v Madridu, Římě a Paříži.

Na který se teď těšíte nejvíc?

Musím říct Řím, protože jsem tam loni hrála velmi dobře a odehrála jsem tam jeden ze svých nejlepších zápasů proti Bouchardové. Navíc mám i to město ráda, takže se mi tam hraje dobře. Ale mám v oblibě i ostatní, v Madridu to zase hodně lítá, uvidíme, jak mi to tam půjde