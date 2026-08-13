Strašný stres, ozývá se Siniaková. Stěžuje si na zacházení a tvrdě bojuje za změnu

Kateřina Siniaková dál neohroženě míří mezi největší legendy historie tenisové čtyřhry. V Torontu došla česká hvězda bez ztráty setu do finále i po boku dočasné partnerky Čang Šuaj, během velkého kanadského turnaje se ale vyjádřila kriticky k neduhům současného nabitého kalendáře, které jí komplikují život možná víc než komukoli jinému.
Vzhledem ke stále extrémněji nahuštěnému programu platí tenisté a tenistky, kteří na turnajích postupují do závěrečných kol, bolestivou daň za úspěch. Často totiž nejsou schopni připravit se dostatečně na následující podnik, kam musí cestovat na poslední chvíli.
Situaci ještě zhoršilo drastické prodloužení turnajů série Masters 1000, které nové zabírají v kalendáři dva týdny místo jednoho.
Právě na nich se snaží Siniaková, která usiluje o překonávání nejvelkolepějších deblových rekordů, startovat ve dvouhře i čtyřhře. Dvouhra je pro ni ale paradoxně stále prioritou.
„Je to pro mě složité a jiné než pro ostatní. Vždycky se totiž soustředím primárně na dvouhru a čtyřhra přichází s tím, jak plánuju dvouhru. Proto chci hrát vždycky před grandslamy singl, cokoli, kam se dostanu, abych nahrála nějaké zápasy,“ uvedla třicetiletá šampionka v rozhovoru s pořadateli torontského National Bank Open.
Siniaková vysvětlila, proč může být její specifická pozice tolik vyčerpávající nejen fyzicky, ale i psychicky.
„Upřímně si myslím, že pro mě jako špičkovou hráčku debla a nikoli špičkovou hráčku singlu je to ještě těžší. Protože top tenistky dvouhry alespoň dostanou na následujícím turnaji volný postup do dalšího kola. Já ne. Takže je to opravdu velmi stresující,“ uvedla rodačka z Hradce Králové.
Vyhrát deblový turnaj pro ni obvykle znamená složitou akci „kulový blesk“. Euforii si ve většině případů nemá šanci vychutnat, následuje totiž neodkladný přesun na další štaci.
Od pořadatelů se přitom nedočká prakticky žádných ústupků.
„Nedostane se mi tak pěkného přivítání. Tím myslím, že mi na turnajích nevyjdou vstříc, neposunou můj zápas, nepřesunou ho na další den. Samozřejmě se to snaží udělat nejlépe, jak mohou, ale první kola singlu už jsou třeba naplánovaná na pondělí a úterý, zatímco debly se hrají až jako poslední,“ vysvětlila Siniaková.
Podle ní se alespoň v poslední době začínají věci měnit k lepšímu, jenže ne tak rychle, jak by ona i jiné elitní deblistky uvítaly.
„Trochu už se to mění, protože opravdu tvrdě bojujeme za to, aby se to změnilo. Takhle je to velmi stresující. Postoupím třeba někde do semifinále v deblu, už ale zároveň přemýšlím a řeším praktické věci, jak se dostat na další turnaj, jak se co nejrychleji přemístit v případě porážky,“ dodala světová jednička.
V letošním roce na náročné severoamerické šňůře změnila taktiku.
Po letech odletěla hrát právě do Kanady a bude i součástí následující „tisícovky“ v americkém Cincinnati. Týden před US Open si dá naopak volno a bude ladit formu na poslední grandslam sezony.
V New Yorku, kde bude nastupovat znovu vedle stálé partnerky Taylor Townsendové, ji čeká výzva: takřka v domácím prostředí bude nejvýše nasazený pár usilovat o svůj první společný titul z US Open a zkompletování kariérního grandslamu.
Po letošním triumfu na Roland Garros už páru přezdívanému „Taylorina“ chybí do sbírky jen americký major.
Česká legenda má na kontě 11 grandslamových titulů v dámské čtyřhře, v New Yorku ale zatím pouze jediný. Triumfovala tam v roce 2022 po boku krajanky Barbory Krejčíkové.
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