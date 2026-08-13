Přeskočit na obsah
Benative
13. 8. Alena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Strašný stres, ozývá se Siniaková. Stěžuje si na zacházení a tvrdě bojuje za změnu

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra

Kateřina Siniaková dál neohroženě míří mezi největší legendy historie tenisové čtyřhry. V Torontu došla česká hvězda bez ztráty setu do finále i po boku dočasné partnerky Čang Šuaj, během velkého kanadského turnaje se ale vyjádřila kriticky k neduhům současného nabitého kalendáře, které jí komplikují život možná víc než komukoli jinému.

Wimbledon
Kateřina SiniakováFoto: REUTERS – Andrew Couldridge
Reklama

Vzhledem ke stále extrémněji nahuštěnému programu platí tenisté a tenistky, kteří na turnajích postupují do závěrečných kol, bolestivou daň za úspěch. Často totiž nejsou schopni připravit se dostatečně na následující podnik, kam musí cestovat na poslední chvíli.

Situaci ještě zhoršilo drastické prodloužení turnajů série Masters 1000, které nové zabírají v kalendáři dva týdny místo jednoho.

Právě na nich se snaží Siniaková, která usiluje o překonávání nejvelkolepějších deblových rekordů, startovat ve dvouhře i čtyřhře. Dvouhra je pro ni ale paradoxně stále prioritou.

„Je to pro mě složité a jiné než pro ostatní. Vždycky se totiž soustředím primárně na dvouhru a čtyřhra přichází s tím, jak plánuju dvouhru. Proto chci hrát vždycky před grandslamy singl, cokoli, kam se dostanu, abych nahrála nějaké zápasy,“ uvedla třicetiletá šampionka v rozhovoru s pořadateli torontského National Bank Open.

Reklama
Reklama

Siniaková vysvětlila, proč může být její specifická pozice tolik vyčerpávající nejen fyzicky, ale i psychicky.

„Upřímně si myslím, že pro mě jako špičkovou hráčku debla a nikoli špičkovou hráčku singlu je to ještě těžší. Protože top tenistky dvouhry alespoň dostanou na následujícím turnaji volný postup do dalšího kola. Já ne. Takže je to opravdu velmi stresující,“ uvedla rodačka z Hradce Králové.

Vyhrát deblový turnaj pro ni obvykle znamená složitou akci „kulový blesk“. Euforii si ve většině případů nemá šanci vychutnat, následuje totiž neodkladný přesun na další štaci.

Od pořadatelů se přitom nedočká prakticky žádných ústupků.

Reklama
Reklama

„Nedostane se mi tak pěkného přivítání. Tím myslím, že mi na turnajích nevyjdou vstříc, neposunou můj zápas, nepřesunou ho na další den. Samozřejmě se to snaží udělat nejlépe, jak mohou, ale první kola singlu už jsou třeba naplánovaná na pondělí a úterý, zatímco debly se hrají až jako poslední,“ vysvětlila Siniaková.

Podle ní se alespoň v poslední době začínají věci měnit k lepšímu, jenže ne tak rychle, jak by ona i jiné elitní deblistky uvítaly.

Související

„Trochu už se to mění, protože opravdu tvrdě bojujeme za to, aby se to změnilo. Takhle je to velmi stresující. Postoupím třeba někde do semifinále v deblu, už ale zároveň přemýšlím a řeším praktické věci, jak se dostat na další turnaj, jak se co nejrychleji přemístit v případě porážky,“ dodala světová jednička.

V letošním roce na náročné severoamerické šňůře změnila taktiku.

Reklama
Reklama

Po letech odletěla hrát právě do Kanady a bude i součástí následující „tisícovky“ v americkém Cincinnati. Týden před US Open si dá naopak volno a bude ladit formu na poslední grandslam sezony.

V New Yorku, kde bude nastupovat znovu vedle stálé partnerky Taylor Townsendové, ji čeká výzva: takřka v domácím prostředí bude nejvýše nasazený pár usilovat o svůj první společný titul z US Open a zkompletování kariérního grandslamu.

Po letošním triumfu na Roland Garros už páru přezdívanému „Taylorina“ chybí do sbírky jen americký major.

Česká legenda má na kontě 11 grandslamových titulů v dámské čtyřhře, v New Yorku ale zatím pouze jediný. Triumfovala tam v roce 2022 po boku krajanky Barbory Krejčíkové.

Reklama
Reklama

České hvězdy a americký beton na CANAL+ Sport

Washington, Toronto, Cincinnati, Monterrey… Čtyři skvělé zastávky WTA Tour na letní zámořské sérii. Jak se na betonových kurtech bude dařit českým hrdinkám z Wimbledonu a dalším krajankám? Sledujte jejich počínání na CANAL+ Sport 2 a 3.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Foto: Archiv výrobce
Foto: Archiv výrobce
Foto: Archiv výrobce

Červené oko po dovolené nemusí být z chloru. Možná máte nebezpečného parazita

Akantaméba žije ve vodě i půdě, toxoplazmózou se během života nakazí velká část populace a roztoč Demodex má na kůži většina dospělých. Stačí koupání s kontaktními čočkami a z běžné letní dovolené může být dlouhý boj o zrak. Na co si dát v létě pozor, vysvětluje Enkela Hrdličková, lékařka z oční kliniky Lexum.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama