Strašidelný stav českého tenisu. Šéf prozradil drsné detaily Kaderkova dědictví

Petr Pála po nástupu do čela Českého tenisového svazu intenzivně řeší ekonomické problémy. Pokutu kvůli nesprávnému použití státních dotací z roku 2021 svaz splácí 700 tisíci korunami měsíčně. Částka bude v budoucnu výrazně vyšší, protože finanční úřad aktuálně řeší, kolik přesně bude požadovat v obdobných případech za roky 2022 a 2023.
Na dnešní prezentaci trofeje za triumf v Poháru Billie Jean Kingové Pála řekl, že by se celková suma za provinění z éry dlouholetého prezidenta svazu Iva Kaderky mohla vyšplhat ke 100 milionům korun.
Bývalý prezident svazu Kaderka čelí obvinění ze zneužívání státních dotací. Národní sportovní agentura (NSA) kvůli tomu provedla kontrolu v tenisovém svazu, na jejímž základě požadovala vrátit 29,7 milionu korun. Záležitost pak řešil Finanční úřad pro hlavní město Prahu, který vydal platební výměr ve výši zhruba 24,7 milionu korun. Dalších více než 17 milionů činí penále z prodlení.
Pro pokutu se svaz dohodl na splátkovém kalendáři, který znamená splátku 700 tisíc korun měsíčně. U penále svaz žádá o prominutí.
Další vysoké pokuty lze očekávat za roky 2022 a 2023. Tam NSA kvůli nedodržení podmínek dotace vyzvala loni v listopadu svaz k navrácení téměř 42 milionů korun. Nyní znovu záležitost řeší finanční úřad, který zatím platební výměr nevydal.
Svaz sice navzdory těmto proviněním může čerpat od NSA dotace na činnost, ale z těch nelze pokuty hradit. Vedení svazu tak musí hledat jiné zdroje.
„Myslím, že je hrozně těžké, aby někdo přišel a zaplatil pokutu, která vznikla tak, jak vznikla, za někoho jiného. Partnery sháníme i proto, abychom mohli podporovat turnaje a tak dále. Potřebujeme, aby se chod svazu nezastavil. Je to určitě na jednání na nejvyšších úrovních. Jak s NSA, tak s vládou a s ministrem sportu se chystám na všechna možná jednání, abychom si řekli, jaké jsou možnosti,“ řekl Pála.
Až přijdou pokuty za roky 2022 a 2023, bude ve hře i bankovní úvěr. „To samozřejmě není jednoduché. To záleží, za jakých podmínek. Musely by být výhodnější a samozřejmě to musí být výhodné i pro tu banku nějakým způsobem,“ přemítal Pála.
Určitým zdrojem příjmu pro svaz je i pronájem modernizovaného centrálního kurtu na Štvanici pro jiné akce. O jejím prodeji nyní svaz neuvažuje. „Není to ani vzadu někde v mé hlavě. Samozřejmě, kdybychom potom čerpali úvěr, tak logicky, co může dát svaz do zástavy, je tento stadion, kde stojíme. Ten se pak musí ocenit, jak by to bylo. Ale prodej Štvanice není téma. A samozřejmě víme, že pozemek není náš, ten patří magistrátu,“ uvedl Pála.
Někdejší dlouholetý úspěšný fedcupový kapitán v čele svazu nahradil Jakuba Kotrbu, který z osobních důvodů skončil. Od Kotrbova příchodu v červnu 2024 poté, co rezignoval obviněný Kaderka, působil ve vedení svazu jako místopředseda. Uvědomoval si, že ho navzdory velkým sportovním úspěchům českých tenistek a tenistů čeká obtížná práce. Věří, že bude politická vůle situaci Českého tenisového svazu vyřešit.
„Neznám právo, nevím, co se může v tomhle udát. Od toho jsou právníci, ale moje snaha bude určitě jednat tak, aby se ten sport nepoložil,“ dodal.
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