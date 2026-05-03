Strach o Alcaraze. Je to nejhorší možné zranění, varuje slavná trenérka

Zatímco španělský tenisový miláček se snaží fanoušky uklidňovat, experti varují Carlose Alcaraze před pořádným průšvihem. Informace o jeho zraněném zápěstí totiž připomínají případy z minulosti, které nedopadly příliš dobře.
Byla to rána pro celý světový tenis. Poslední sezony se mužský okruh točí hlavně kolem dvojice Carlos Alcaraz a Jannik Sinner a teď je jasné, že antukový grandslam v Paříži bude bez prvního z nich. Bez obhájce trofeje.
Španělský šampion po skreči na turnaji v Barceloně oznámil, že kvůli zraněnému zápěstí vynechá zbytek antukové sezony.
„Nejrozumnější je být teď opatrný. Je to pro mě těžké období, ale jsem si jistý, že z toho vyjdeme silnější,“ uvedl Alcaraz.
Podle španělských médií má druhý hráč světa problém se zanícenými šlachami v zápěstí. Podobné starosti měl během kariéry Argentinec Juan Martín del Potro nebo Rakušan Dominic Thiem.
„A co se stalo pak? Jejich kariéra v podstatě skončila. Už se z toho nikdy nevzpamatovali. Tohle je to nejhorší zranění, které v tenise může být,“ varovala ve svém podcastu trenérka a bývalá hráčka Rennae Stubbsová.
Podle ní je tedy klidně možné, že bude Španěl chybět ještě na trávě. „Carlos by to měl pořádně zaléčit. Není normální, že kluk v jeho věku má problémy právě s touto částí těla,“ dodala Stubbsová.
Někdejší kouč Sereny Williamsové Patrick Mouratoglou si myslí, že sedminásobný grandslamový šampion návrat na kurty neuspěchá.
„Neznám úplně detaily jeho zranění, ale jsem rád, že Carlos přemýšlí nad kariérou v dlouhodobém horizontu a že mu v tom krátkodobém nejde jen o grandslamovou účast,“ uvedl.
Španělský tenisový expert a bývalý hráč Alex Corretja upozorňuje, že ani přechod na trávu nebude pro Alcaraze snadný.
„Pohyb na trávě je specifický. Nejsem si jistý, že by stihl být připravený na Wimbledon. Musíme být trpěliví a nekoukat teď na datum jeho návratu,“ cituje web tennisworldusa.org Corretju.
Hlavním favoritem na zisk antukového grandslamu tedy bude Sinner, který případným triumfem může zkompletovat kariérní grandslam.
„Carlos dělá tenis lepším sportem. I pro mě je lepší, když ho na turnajích potkávám, k zápasům pak přistupuji jinak. Věřím, že se vrátí ještě silnější, než byl,“ nechal se slyšet italský rival.
Prodělala několik infarktů. Nobelův výbor vyzval Teherán k propuštění Mohammadíové
Norský Nobelův výbor vyzval Írán, aby ihned k léčbě propustil vězněnou nositelku Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadíovou, neboť její život je v ohrožení, informovala agentura Reuters.
Požár v Českém Švýcarsku se podařilo dostat pod kontrolu, hasit bude sedm vrtulníků
Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření požáru v národním parku České Švýcarsko. Od sobotního odpoledne hoří u Rynartic, části obce Jetřichovice. Zasažená je plocha okolo jednoho kilometru čtverečního. Dnes bude zasahovat na 500 mužů, sedm vrtulníků a další speciální technika.
Philadelphia narazila. Vladař třikrát inkasoval a Carolina a ledě vládla
Daniel Vladař neodvrátil v úvodním utkání 2. kola play off NHL dvaceti zákroky porážku hokejistů Philadelphie 0:3 na ledě Caroliny.