Stosurová navrhla bojkot kurtu Margaret Courtové za kritiku gayů

před 55 minutami

Australská tenisová legenda Courtová nedávno kritizovala vztahy párů stejné pohlaví. Samantha Stosurová proto navrhuje bojkotovat "její" kurt v Melbourne.

Paříž - Australská tenisová jednička Samantha Stosurová navrhla, aby hráči a hráčky v příštím roce na Australian Open bojkotovali kurt pojmenovaný po Margaret Courtové, která se minulý týden otevřeně postavila proti manželství párů stejného pohlaví. Vítězka 24 grandslamových titulů oznámila, že bude bojkotovat národní leteckou společnost Qantas, která se zapojila do kampaně za legalizaci sňatků homosexuálů.

Postoj australské tenisové legendy odsoudila mimo jiné i Martina Navrátilová, kterou Courtová už v minulosti veřejně kritizovala kvůli její sexuální orientaci. Podle české rodačky a držitelky 18 grandslamových titulů by zástupci Melbourne Parku měli jméno Courtové z názvu druhého největšího dvorce v areálu stáhnout.

Stosurová nevěří, že k přejmenování dojde, hráči se ale podle ní mohou rozhodnout, že příští rok na tomto kurtu nenastoupí. "Kurt je pojmenován Aréna Margaret Courtové kvůli tomu, co dokázala v tenisu, a tak to je," řekla třiatřicetiletá někdejší šampionka US Open médiím v Paříži na Roland Garros.

"S jejími názory nesouhlasím, ale uvidíme, co bude, až se příští rok vrátíme na Australian Open. Kdo bude chtít hrát v Aréně Margaret Courtové a kdo ne," dodala Stosurová.

Vyjádření Courtové, jež je křesťanskou pastorkou, se dotklo i další australské tenistky Casey Dellacquaové. Bývalá vítězka French Open ve smíšené čtyřhře ho na svém twitterovém účtu glosovala slovy "co je moc, to je moc" a připomněla otevřený dopis, ve kterém Courtová v roce 2013 kritizovala rodičovství párů stejného pohlaví poté, co partnerka Dellacquaové porodila jejich první dítě.