V Berlíně v neděli ráno ze zatím neznámých důvodů vjelo auto do skupiny lidí. Při havárii bylo zraněno sedm osob, tři z nich těžce. "Zatím nemáme žádné indicie, že by šlo o útok. Nic nenapovídá tomu, že by měl politický nebo náboženský motiv," řekl agentuře DPA policejní mluvčí. Řidič vozidla byl zatčen. Nejsou zprávy, že by nehoda postihla české občany.

Na místě zasahovalo 60 hasičů a dva záchranné vrtulníky, uvedla německá média. Lékaři museli oživovat člověka, který zůstal zaklíněný pod černým SUV. Nyní je v kritickém stavu.

Nehoda se stala v centru města na náměstí Hardenbergplatz poblíž zoologické zahrady, což je i v ranních hodinách frekventované místo. Mladý řidič podle všeho jel velice rychle a ztratil nad vozem kontrolu. Podle policie zatím není důvod vycházet z toho, že šlo o úmyslný čin.