A teď nesmlouvavý souboj Češek. Strýcová slaví první výhru a v Římě vyzve Plíškovou

Příspěvky na mzdy od státu z programu Antivirus získalo dosud 57 600 firem. Úřady práce jim zatím poslaly 17,9 miliardy korun. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo ministerstvo práce. Průměrný vyplacený příspěvek tak teď činí 9114 korun. Program Antivirus spustilo ministerstvo 6. dubna. Pokrývá období od vyhlášení nouzového stavu od 12. března do konce října. Od listopadu by pak podle plánu vlády mělo být možné zavedení dlouhodobějšího kurzarbeitu.

Antivirus zahrnuje tříměsíční odpuštění sociálních odvodů menším firmám a dva druhy příspěvků na mzdy. Příspěvkem A stát dorovnává 80 procent vyplacené náhrady mzdy v karanténě a výdělku v zavřených provozech do 39.000 korun superhrubé mzdy. Příspěvek B pokrývá 60 procent náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky do 29.000 korun superhrubé mzdy.

"S postupem času nabývá na významu režim B, ale i režim A stále významnou měrou pomáhá udržet vysokou zaměstnanost," uvedlo ministerstvo.

Nejvíc úřady práce vyplatily firmám v dubnu. Poslaly jim 7,28 miliardy. Zhruba 2,91 miliardy přispěly na mzdy v zavřených provozech a na náhrady v karanténě a 4,37 miliardy kvůli omezení provozu. Příspěvek získalo 45 100 firem na 590 900 zaměstnanců.