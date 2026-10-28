Štípe vás nos, v nemocnicích čekáte roboty. České tenistky líčí čínskou realitu

Je to možná ta nejméně oblíbená pasáž z celé tenisové sezony pro všechny hráče a hráčky. Asijská tour turnajů vrcholí, hvězdy kurtů ždímají poslední síly a snáší úskalí specifických destinací. České tenistky Lucie Hradecká a Klára Koukalová popsaly zážitky z čínských turnajů.
Na jedné straně fantastické, ohromné, moderní stadiony a tenisové areály, na straně druhé dlouhé přelety a personál, který jen málokdy umí anglicky.
Už na začátku asijské šňůry si do tradiční závěrečné fáze sezony rýpla například Karolína Muchová, která sama přiznala, že touto dobou už nemá sil na zbyt.
Každý čínský turnaj navíc dává k dispozici jiné herní míče, na které si z týdne na týden musí zvyknout. Také je jiný povrch a mizerné podnebí, v kterém se obtížně dýchá.
„Všudypřítomný smog jsem zažila v Pekingu. Nebylo vidět na krok. Pak hrajete zápas a vidíte v hledišti fanoušky a všichni mají roušky. My se trápily, běhaly na kurtu, a oni byli v pohodě,“ kroutila hlavou bývalá hráčka Lucie Hradecká v pořadu Kanár+, který bude mít premiéru ve středu večer od 20:30 na Canal+ Sport.
A zapravdu jí dala i její bývalá kolegyně z tenisového světa Klára Koukalová.
„Zažila jsem turnaj, kdy museli už asi v 11 hodin dopoledne rozsvítit světla, protože byla úplná tma. Říkala jsem si, co to je, že snad hraju v noci. Byl v nose cítit štiplavý vzduch, takový smrádeček,“ popsala.
Čínané jsou na svůj tenisový luxus náležitě pyšní a nejraději by pořádali jeden z podniků velké čtyřky. Běda ale kdyby někdo viděl odvrácenou tvář lidové republiky.
„Ve Wu-chanu jsme jeli z hotelu asi hodinu po nádherné nové dálnici. Všechno svítilo novotou. Pak jsme se dozvěděli, že to tak dělali schválně, abychom neviděli ten pravý Wu-chan,“ uvedla Koukalová.
Pompéznost tenisového zázemí ale může potvrdit i Hradecká, přestože sama odehrála poslední profesionální zápas ve Wu-chanu před devíti lety.
„Býval to menší turnaj než ten v Peking. Když jsem tam přijela poprvé, čekala jsem tedy nějaký malý areál. Ale tam na nás čekal stánek jako pro grandslam. Velký centr, i druhý kurt, na další kurty se nedostanete jinak než vozíčkem, protože je to opravdu rozsáhlý areál,“ líčí Hradecká.
Právě tam v zápase proti Monice Puigové si utrhla přední křížový vaz a musela navštívit i místní nemocnici.
„Přijeli jsme do supermoderní nemocnice, skoro to vypadalo, že tam budeme potkávat roboty. Vylezla jsem z magnetické rezonance, v hale jsem zašla do automatu, zadala jsem nějaký kód a vypadl mi snímek i s výsledky vyšetření,“ vzpomíná.
Zdaleka ne ze všeho v Číně mají ale české tenistky smíšené pocity. Příjemně specifičtí jsou tu totiž i fanoušci, kteří čekají klidně i u hotelu, vědí všechno o tenise a rádi hráčkám nosí dárky.
„Dodnes mám doma hrnečky, čínské papuče, sošku čerta. Jsem taková, že si takové věci od fanoušků vozím domů, takže mi pak půlku tašky zabralo jen to,“ dodává Hradecká.
Asijský finiš a velké finále na CANAL+ Sport
WTA Tour se na podzim stěhuje do Číny a Japonska. Slavné turnaje v Pekingu a ve Wu-chanu můžete sledovat živě na CANAL+ Sport 2, stejně jako velkolepá WTA Finals, jež se v listopadu konají v americkém Indian Wells.
ŽIVĚ „Velice brzy bude uspořádáno setkání“ mezi Putinem a Zelenským, oznámil Trump
Ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj by se velmi brzy mohli sejít. Novinářům to bez upřesnění řekl americký prezident Donald Trump, píše agentura AFP. Trump rovněž podle portálu Kyiv Post prohlásil, že Spojené státy činí značné pokroky v úsilí ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou. „S Ruskem a Ukrajinou máme velký pokrok,“ dodal.
„Proruská nálepka je absurdní.“ Vávra o ceně od Macinky i svých kontroverzích
Herní vývojář Daniel Vávra převzal od ministra zahraničních věcí Petra Macinky (Motoristé) cenu Gratias agit za šíření dobrého jména Česka. Ocenění ale budí vášně kvůli jeho kontroverzím. Aktuálně.cz s Vávrou po ceremonii hovořilo. V rozhovoru odmítá, že by byl proruský. Zároveň ale připouští, že zdaleka ne každý, by mu cenu udělil. Poodhalil také přípravy filmu Kingdom Come.
Jste loutkou Trumpovy propagandy. „Neměl jsem jinou možnost,“ hájí šéf Audi americké vystoupení
Šéf Audi oznamující na jednom pódiu s prezidentem USA Donaldem Trumpem stavbu nové továrny. Málokterý obrázek v poslední době naštval německé odboráře Volkswagenu více. Šéfové jednotlivých organizací si v cupování vedení čtyř kruhů neberou příliš servítky a po chuti nebyla tato akce ani veřejnosti. Pro záchranu Audi to ale může být klíčové.
ŽIVĚ Oslavy 108. výročí vzniku samostatného státu začaly na Vítkově
Prezident Petr Pavel se ve středu ráno zúčastnil pietního aktu u Národního památníku na Vítkově, poté položí věnec k pomníku T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí a na Pražském hradě jmenuje generály Armády ČR. Během tradičního slavnostního večera ve Vladislavském sále Pražského hradu pak prezident vystoupí s projevem a udělí či propůjčí státní vyznamenání několika desítkám osobností.