Štěpánek už zase dře, čeká ho návrat na kurty. Odmítl nabídky hráčů z top 10

Už zase polyká tréninkové dávky a potí se na kurtu. Český tenista Radek Štěpánek vyhlíží návrat na kurty. Dostal totiž nabídku na prestižní veteránský turnaj týmů série Champions Tour, který se na konci listopadu odehraje v londýnské Royal Albert Hall.

Jak vám to zatím v tréninku jde?

Formu mám prvních deset minut, než mi dojde dech, nohy začnou odpadat, ale nemám z toho strach. Vím, že když teď na dva měsíce zapnu, tak to v Londýně bude v pohodě.

Po jak dlouhé době takhle vážněji trénujete?

Po čtyřech letech. Od loučení v O2 areně. Na to jsem se připravoval a od té doby velice zřídka, tak dvakrát, třikrát do roka. Když mám motivaci před sebou, tak je to jiný náboj. Začal jsem i cvičit, zavedl dietu, zase je všechno při starém.

Zvykl jste si na život bez tenisu?

Tenis bude pořád součástí mého života, ale už není jeho primární součástí, teď to bude zase intenzivnější. Jsem za to rád. Dostanu se do nějaké formy, a protože čekáme druhé dítě, tak se ta fyzička bude hodit.

Už víte, co vás v Londýně čeká?

Už jen to, kde se to hraje je výjimečný. Parta, která se tam sejde, bude skvělá, s 90 procenty z nich jsem prožil celou kariéru na kurtu. Moc se na to těším. Bavil jsem se s Tomy Haasem, který už to zažil a říkal, že to je fantastický zážitek a unikátní akce. Chci být připravený, když vidím, jak hrají Ferrero, Baghdatis nebo Haas, který má formu, jako kdyby vůbec neskončil, tak musím něco předvést, aby to byl koukatelný tenis.

Na akci se chystá i Tomáš Berdych, potkáte se zase v jednom v týmu veteránů?

Ne. S Tomášem v týmu nejsme, organizátoři nechtěli hráče ze stejné země v jednom týmu. Ale je dva a půl měsíce do akce a já už vím v kolik hraju, proti komu, nebo kde. Takhle dopředu jsem to nikdy nezažil. Navíc tam budu mít narozeniny, tak to do sebe pěkně zapadá.

Jaký tedy budete mít program?

Začínám v poledne v deblu, to se rozkoukám, pak v rámci night session singlový zápas proti Thomasi Enqvistovi, druhý den zase singl proti Xavieru Malissemu a další den zase debl.

A když zrovna znovu netrénujete, jak vypadá váš den?

Snažím se věnovat rodině, pomáhám ženě, tím že se blíží její druhé těhotenství do finiše, tak se snažím být každou chvíli doma, pokud to jenom jde. Termín je v prosinci, uvidíme, kdy se mimino bude chtít podívat na svět. A pak mě taky baví golf, takže trávím čas i tím.

Po kariéře jste se vrhnul na podnikání v oblasti aditivních paliv a energetických úspor, jak vám to jde?

V obou dvou odvětvích se dostáváme do pozice, kdy se to už samo ufinancuje. Mravenčí práce, která byla nezbytná k tomu, abychom mohli roztáhnout křídla, je hotová. A těším se na to, co nás čeká. Potkávám se totiž s lidmi, ke kterým bych se těžko dostával. Nebudu lhát, že v tomhle cítím velkou přidanou hodnoto toho, kdo jsem. Normálně čekáte na schůzky půl roku, takhle se to stane během dvou dnů.

A co trénování? Přišly nějaké nabídky?

Přišly, byly i zajímavé, dokonce to byli hráči první desítky a grandslamoví vítězové, ale rodina je číslo jedna. Už jsem si to vyzkoušel, možná na to přijde čas později, ale teď si to nedokážu představit. Možná v nějaké mentorské roli než v každodenním cestování, jinak ne.