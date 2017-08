Štěpánek už se letos na kurty nevrátí. Jsem zdravý, ale nechci blbnout, říká

Ahoj, tak pro Vás mám z Ameriky několik zpráv. Ta hlavní je, že jsem zdráv, v plném tréninku a mé tělo drží. Ale… Bohužel, můj stav zatím není takový, abych byl stoprocentně připraven bez rizika nastoupit k zápasům. A já už nechci nic podcenit a uspěchat. Proto jsem se rozhodl – nejsem letos zdaleka první – v tomto roce již nic neriskovat a nehrát žádný zápas na tour. Stále jsem si nechával malinký prostor a věřil, že třeba možná by to šlo, i proto, že v září se hraje Davis Cup, ale nebudu blbnout, když chci ještě nějaký ten rok hrát, jak na tour, tak právě i Davis Cup. Tady musí rozhodovat hlava a doktoři. Ne srdce, které by strašně moc chtělo. Alespoň mám teď čistou hlavu a velký prostor na to, pořádně se připravit na sezónu 2018. Už teď se na ni strašidelně těším! Spousta z vás mi píše, jak vám chybím na dvorci, moc si toho vážím a žene mě to dál. Nebojte, to uteče jako voda! Mějte se krásně! Radek