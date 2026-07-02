Stejná sprcha, stejný záchod. Bartůňková pod tíhou rituálů budí na Wimbledonu pozornost

Je to její první dospělý Wimbledon a už je ve třetím kole, tedy mezi 32 nejlepšími hráčkami turnaje. Nikola Bartůňková začíná v All England Clubu budit pozornost, jen kvůli cestě vzhůru musí odstraňovat z cesty další české tenistky.
Londýn (od našeho zpravodaje) - Jakmile vejde do mediální místnosti, je na roztrhání. Poznat mladou dívku z Prahy, která ještě před pár týdny mučila světovou jedničku, chce v Londýně každý včetně zvučných novinářských adres typu The New York Times.
„Je to pro mě potvrzení, že i s takovými hráčkami už můžu hrát vyrovnaný tenis,“ líčí v angličtině třísetovou bitvu z Berlína proti Aryně Sabalenkové, se kterou ale nakonec prohrála.
Když dojde na téma Wimbledon a vztah k němu, rozjasní se jí tvář. Však tady před třemi lety dokráčela do finále juniorského turnaje.
„Teď jsem na trávě zase po třech letech a hned se mi na ní daří. Wimbledon je pro mě v tenise absolutní vrchol. Strašně si to tady užívám a cítím, že se můj výkon zápas od zápasu zlepšuje,“ říká, zatímco si v klíně žmoulá ruce, na kterých má nehty v barvách Wimbledonu.
„Před každým turnajem si nechávám dělat na nehty něco specifického a Wimbledon je v tomto směru výjimečný," řekla s úsměvem.
A nejen to, v Londýně má osvědčené rituály, kterých se za každou cenu drží, protože jí v minulosti dovedly k výborným výsledkům.
„Například se snažím chodit do stejné sprchy nebo používat stejnou toaletu. Jsou to takové drobnosti, které mi pomáhají udržet koncentraci. Některých rituálů si u mě všimnete i na kurtu. Do budoucna bych to měla změnit, ale zatím jsem to prostě já, nikoho nekopíruji,“ směje se Bartůňková.
Los si ale s dvacetiletou českou tenistkou pěkně pohrál. Zatímco v druhém kole musela k cestě dál vyřadit Kateřinu Siniakovou, v bitvě o osmifinále se potká s Barborou Krejčíkovou.
„Obě samozřejmě dobře znám, ať už doma z televize ze sledování Fed Cupů, nebo už i ze vzájemných tréninků. Bára je taky hodně zkušená, grandslamová šampionka, čeká mě další velká výzva,“ ví Bartůňková.
A kdyby jen to. Pokud Karolína Muchová zvládne třetí kolo s Thajkou Manančajou Savangkevovou, rozdá si to o čtvrtfinále právě s vítězkou duelu Krejčíková vs. Bartůňková.
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